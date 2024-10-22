Председатель комиссии по экономике Рийгикогу Яак Ааб (Социал-Демократическая партия) дает вводящие в заблуждение ответы или вообще не отвечает на вопросы, касающиеся нового Закона о конкуренции, находящегося на рассмотрении его комиссии.
Председатель комиссии по экономике темнит по поводу Закона о конкуренции
У разных политических сил нет единого мнения относительно правовой формы, в которой должна быть принята директива о конкуренции ECN+. Подавляющее большинство эстонских юристов считают, что для нашей правовой системы более целесообразно и уместно использовать для этого производство по делам о правонарушениях, а не административные штрафы и административный суд. Такую же позицию высказали канцлер юстиции, Тартуский университет и адвокатура. Многие эксперты по правовым вопросам указали на ряд юридических недостатков законопроекта, а поддержали его в основном социал-демократы.
10 октября газета Eesti Päevaleht опубликовала статью Яака Ааба «Я не согласен с утверждением Аллара Йыкса о том, что новый порядок производства увеличивает бюрократию, скорее наоборот», в которой автор многословно и эмоционально подчеркнул необходимость защиты конкуренции в Эстонии. Ааб подчеркнул необходимость срочного принятия законопроекта 384SE, в котором ученые-правоведы усмотрели на возможную неконституционность.