С конца этой недели LOT убирает из расписания рейс из Варшавы в Пекин, а SAS завершит полеты в Китай с ноября.
В ближайшем будущем еще две европейские авиакомпании прекратят полеты в Китай
Последний рейс LOT из Польши в столицу Китая состоится 24 октября. Представитель авиакомпании Кшиштоф Мочульски пообещал всем пассажирам полный возврат стоимости билетов и объяснил это решение неудовлетворительными продажами билетов на зимний сезон, а также неравной конкуренцией с теми авиакомпаниями, которые могут использовать более короткие маршруты, сообщает Simpleflying. Более короткие маршруты между Китаем и Европой используют китайские авиакомпании, которые продолжают летать через воздушное пространство России. Air China выполняет рейсы между Варшавой и Пекином три раза в неделю.
7 ноября из Копенгагена отправится последний рейс SAS в Шанхай - это был единственный маршрут SAS в Китай. Как напоминает сайт Travel Dealz, по европейским правилам пассажиры могут не только получить полный возврат денег за билеты, но и требовать перенаправления на рейсы других авиакомпаний.