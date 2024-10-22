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В ближайшем будущем еще две европейские авиакомпании прекратят полеты в Китай

Перевод: Сергей Светлов
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Пять европейских авиакомпаний уже покинули китайский рынок или сократили свою долю на рынке. С конца октября лайнеры Dreamliner LOT Polish Airlines (на фото) больше не будут приземляться в Пекине.
Пять европейских авиакомпаний уже покинули китайский рынок или сократили свою долю на рынке. С конца октября лайнеры Dreamliner LOT Polish Airlines (на фото) больше не будут приземляться в Пекине. Фото: Adam Moreira (AEMoreira042281) / Wikimedia Commons

С конца этой недели LOT убирает из расписания рейс из Варшавы в Пекин, а SAS завершит полеты в Китай с ноября.

Последний рейс LOT из Польши в столицу Китая состоится 24 октября. Представитель авиакомпании Кшиштоф Мочульски пообещал всем пассажирам полный возврат стоимости билетов и объяснил это решение неудовлетворительными продажами билетов на зимний сезон, а также неравной конкуренцией с теми авиакомпаниями, которые могут использовать более короткие маршруты, сообщает Simpleflying. Более короткие маршруты между Китаем и Европой используют китайские авиакомпании, которые продолжают летать через воздушное пространство России. Air China выполняет рейсы между Варшавой и Пекином три раза в неделю.

7 ноября из Копенгагена отправится последний рейс SAS в Шанхай - это был единственный маршрут SAS в Китай. Как напоминает сайт Travel Dealz, по европейским правилам пассажиры могут не только получить полный возврат денег за билеты, но и требовать перенаправления на рейсы других авиакомпаний.

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