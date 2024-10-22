В ближайшем будущем еще две европейские авиакомпании прекратят полеты в Китай

Последний рейс LOT из Польши в столицу Китая состоится 24 октября. Представитель авиакомпании Кшиштоф Мочульски пообещал всем пассажирам полный возврат стоимости билетов и объяснил это решение неудовлетворительными продажами билетов на зимний сезон, а также неравной конкуренцией с теми авиакомпаниями, которые могут использовать более короткие маршруты, сообщает Simpleflying. Более короткие маршруты между Китаем и Европой используют китайские авиакомпании, которые продолжают летать через воздушное пространство России. Air China выполняет рейсы между Варшавой и Пекином три раза в неделю.