В понедельник в среде osta.ee Вильяндиская городская управа выставила на продажу имущество кафе Sakala Keskus. Оно принадлежало последнему арендатору, но сейчас продается в счет погашения долга. Кроме того, город скоро выставит на аукцион несколько автомобилей и две кофемашины.
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Город продает с аукциона как свою собственность, так и имущество должников
Член правления компании Voriini, которая последней владела кафе в Sakala Keskus, Виктория Хярмик летом сообщила руководителю хозяйственного отдела Вильянди Андресу Мяги, что при первой возможности хочет расторгнуть договор аренды кафе.
Компания задолжала городу за аренду помещений примерно 6000 евро и до сих пор не выплатила ни одного евро из этой суммы. Вещи, принадлежащие арендатору, теперь заложены в счет погашения задолженности по аренде и выставлены городом на аукцион.