На одной из улиц Харькова висит большой плакат, изображающий молодую элегантную женщину с пистолетом в руке на коленях мчащегося на мотоцикле мужчины - хотя изображение и напоминает рекламу духов, на самом деле это призывная кампания в украинскую армию.
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Украинские подразделения пытаются сделать вступление в армию привлекательнее с помощью «горячей» рекламы
В отличие от многих других стран, Украина разрешает своим бригадам набирать солдат самостоятельно, а это значит, что подразделения конкурируют за пожертвования и солдат, используя социальные сети и рекламу, чтобы оставаться на виду.
Плакат в высоком разрешении в Харькове с надписью «Я люблю третью штурмовую бригаду» - лишь одна из многих подобных реклам, которые подчеркивают культуру мачо и полагаются на привлекательность красивых моделей, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.