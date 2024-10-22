Украинские подразделения пытаются сделать вступление в армию привлекательнее с помощью «горячей» рекламы

На одной из улиц Харькова висит большой плакат, изображающий молодую элегантную женщину с пистолетом в руке на коленях мчащегося на мотоцикле мужчины - хотя изображение и напоминает рекламу духов, на самом деле это призывная кампания в украинскую армию.