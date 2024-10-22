Чего от БРИКС хочет Россия

Перспектива появления платежной системы встревожила западные финансовые регуляторы, отмечает издание, но добавляет, что прежде еще нужно создать такую систему, а это не так просто. От стран-участниц потребуются масштабные государственные вливания, а для национальных регуляторов новая система может быть обременительна за счет накопления одной из сторон резервов в нацвалюте другой стороны. «И если мотив участия российских властей в БРИКС очевиден, то зачем потенциальная система платежей нужна другим участникам?» - спрашивает издание.

Чем объединение БРИКС привлекательно для новых участников

БРИКС прирастает новыми странами, но организация вряд ли готова идти на защиту России от международных санкций, отмечает профессор российской Высшей школы экономики в своем Telegram-канале Bitkogan Евгений Коган. Он напоминает, что Банк развития, созданный БРИКС, в 2022 году сам присоединился к санкциям против России. Кроме того, организация вряд ли может претендовать на формирование нового мирового порядка, считает он. Хотя общая численность населения стран БРИКС насчитывает примерно 3,5 млрд человек (45% населения планеты), пишет Коган, но их доля в мировом ВВП составляет 37,3%: «Говорить о новом мировом порядке пока рано».