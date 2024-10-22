Американский аналитический центр Tax Foundation в 11-й раз подряд назвал налоговую систему Эстонии наиболее конкурентоспособной среди стран ОЭСР.
Престижный аналитический центр признал эстонскую налоговую систему наиболее конкурентоспособной
«Это подтверждение правильности долгосрочного выбора Эстонии и ответ тем, кто считает, что государство и налоги являются причинами плохой экономической ситуации в Эстонии. Хотя были и очевидные ошибки, они не затмили наших сильных сторон. К сожалению, следует признать, что хорошая налоговая система не может быть полностью защищена, если фискальная политика остается вне контроля. Учитывая бюджетную ситуацию и военные расходы, сложно прогнозировать такую же высокую позицию в 2026-2028 годах», - заявил министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).
Аналитический центр называет 20-процентный подоходный налог с предприятий, который применяется только к распределенной прибыли, и 20-процентный подоходный налог с населения, который не применяется к доходам от дивидендов, как сильные стороны налоговой системы Эстонии. Также признаются широкая база НСО Эстонии и система земельного налога.