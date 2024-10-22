Наплевал на закон: злостного нарушителя заковали в наручники

Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа подтвердил, что утром в Пайкузе полиция задержала мужчину, которого неоднократно ловили за рулем без водительских прав. Полиция уже в шестой раз поймала водителя за рулем без прав. Опьянение у него не было обнаружено.