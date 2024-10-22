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Наплевал на закон: злостного нарушителя заковали в наручники

Перевод: София Солдатенко
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Полицейские поймали злостного нарушетеля.
Полицейские поймали злостного нарушетеля. Фото: Erakogu

Сегодня, 22 октября, вскоре после 11 часов утра полицейский патруль остановил в Пайкузе темный внедорожник Volkswagen Touareg. На руках сидевшего за рулем мужчины защелкнулись наручники, и его обыскали на месте происшествия.

Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа подтвердил, что утром в Пайкузе полиция задержала мужчину, которого неоднократно ловили за рулем без водительских прав. Полиция уже в шестой раз поймала водителя за рулем без прав. Опьянение у него не было обнаружено.

«29-летний молодой человек был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в отделение полиции для проведения процессуальных действий», - пояснил Мурумаа.

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