Наплевал на закон: злостного нарушителя заковали в наручники

Сегодня, 22 октября, вскоре после 11 часов утра полицейский патруль остановил в Пайкузе темный внедорожник Volkswagen Touareg. На руках сидевшего за рулем мужчины защелкнулись наручники, и его обыскали на месте происшествия.
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Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа подтвердил, что утром в Пайкузе полиция задержала мужчину, которого неоднократно ловили за рулем без водительских прав. Полиция уже в шестой раз поймала водителя за рулем без прав. Опьянение у него не было обнаружено.
«29-летний молодой человек был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в отделение полиции для проведения процессуальных действий», - пояснил Мурумаа.