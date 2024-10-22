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ГАЛЕРЕЯ Президент Карис встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Кадриорге

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Эстонию, чтобы обсудить сотрудничество в укреплении обороноспособности Североатлантического альянса.

Генсек НАТО прибыл в Эстонию во вторник, 22 октября, и вечером встретился с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом. 

В среду утром, 23 октября, Рютте встретится с министром иностранных дел Маргусом Цахкна, а затем вместе с президентом Карисом отправится в военный городок Тапа, чтобы встретиться со служащими там подразделениями союзников.

Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО 1 октября этого года, когда закончился десятилетний срок полномочий его предшественника Йенса Столтенберга.

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