ГАЛЕРЕЯ Президент Карис встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Кадриорге

Генсек НАТО прибыл в Эстонию во вторник, 22 октября, и вечером встретился с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом.

В среду утром, 23 октября, Рютте встретится с министром иностранных дел Маргусом Цахкна, а затем вместе с президентом Карисом отправится в военный городок Тапа, чтобы встретиться со служащими там подразделениями союзников.

Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО 1 октября этого года, когда закончился десятилетний срок полномочий его предшественника Йенса Столтенберга.