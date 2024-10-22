На прошлой неделе в культурном центре Тюри открылось новое заведение общественного питания Krooni Kohvik. Владелица кафе Мерике Каллас выбрала для интерьера кафе яркие цвета и предлагает недорогой обед.
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Фото ⟩ Новое кафе обещает посетителям обеды по самым низким ценам
Мерике Каллас и ее спутник жизни-музыкант Урмас Аруоя управляют рестораном вместе и помимо хорошей еды, приготовленной шеф-поваром Свеном Азояном, планируют также заняться организацией танцевальных вечеров.
Название кафе родилось от названия компании Kuninga Catering.