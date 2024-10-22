По словам председателя парламента, Украина нуждается в быстрых, решительных и эффективных решениях: в повышении военной поддержки и системах противовоздушной обороны, которые помогли бы наконец закрыть небо над Украиной и защитить ее население.

«Мы просим вашей помощи, чтобы снять какие-либо ограничения на использование Украиной дальнобойного вооружения для поражения военных объектов и целей на территории Российской Федерации, являющихся ключевыми для осуществления агрессии, – сказал он. – Нам необходимы самолеты-истребители и соответствующее обучение наших пилотов. Энергетический сектор Украины также нуждается в поддержке. Мы и в дальнейшем просим вашего содействия при обсуждении вышеозначенных вопросов с партнерами. Мы полны решимости завершить эту войну нашей победой, чтобы мы смогли дальше жить в мире».

Стефанчук также попросил поддержать и помочь выполнить План победы Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Первый пункт состоящего из пяти пунктов Плана победы включает в себя быстрое приглашение на вступление Украины в НАТО; второй пункт рассматривает укрепление оборонной способности Украины; третий касается сдерживания агрессора; четвертый – стратегического экономического потенциала, в то время как пятый пункт планируется выполнить после завершения войны.

«У нашей армии есть реальный опыт ведения современной войны, она умеет использовать западное вооружение и готова к эффективному сотрудничеству с партнерами по НАТО», – заверил он.

В своем выступлении Стефанчук также отметил навык Эстонии быть лидером и добавил, что лидерство Эстонии необходимо, чтобы укрепить оборонную способность Украины. Также он назвал важным лидерство при предоставлении гарантий безопасности и сказал, что без инициативы со стороны Эстонии невозможно представить себе и восстановление Украины.

Стефанчук подчеркнул, что мы не можем изменить географию. «Но я уверен, что вы согласитесь – вместе мы в будущем можем изменить историю. Мы можем сделать так, чтобы никогда больше ни Украина, ни Эстония, ни какая-либо другая демократическая страна не осталась в этой борьбе в одиночестве, – сказал он. – В наших жилах течет свобода и непоколебимое стремление быть свободными. Именно поэтому мы должны держаться вместе в борьбе с тиранией, посягающей на нашу свободу, демократию и европейские ценности. И мы непременно победим! Вместе мы победим!» – сказал он в своем выступлении перед Рийгикогу.