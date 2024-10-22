Финская госфирма через суд требует компенсации от российской компании

PAO Fortum была дочерней компанией Fortum, действующей на Урале и в Сибири. Fortum покинул Россию из-за войны в Украине.

Судебное дело касается внутренних займов на сумму 600 млн евро, предоставленных PAO Fortum. В пресс-релизе Fortum говорится, что Forward Energo не выполнила свои обязательства по всем займам.

Сумма требований с процентами и пеней составляет около 800 млн евро.

Ожидается, что судебный процесс продлится несколько лет.