Финская энергетическая компания Fortum начала судебное разбирательство против компании Forward Energo (бывшая PAO Fortum) в нидерландском суде, сообщает Yle.
Финская госфирма через суд требует компенсации от российской компании
PAO Fortum была дочерней компанией Fortum, действующей на Урале и в Сибири. Fortum покинул Россию из-за войны в Украине.
Судебное дело касается внутренних займов на сумму 600 млн евро, предоставленных PAO Fortum. В пресс-релизе Fortum говорится, что Forward Energo не выполнила свои обязательства по всем займам.
Сумма требований с процентами и пеней составляет около 800 млн евро.
Ожидается, что судебный процесс продлится несколько лет.