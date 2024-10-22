Эстонский боксер Антон Виноградов завоевал медаль на чемпионате Европы

Виноградов, соревновавшийся в весе до 86 кг, в первом раунде победил бельгийского боксера Марабета Мохамеда, 5:0. Во втором раунде он победил белорусского боксера Андрея Масалова и прошел в полуфинал, где его ждал матч с украинским боксером Ашотом Кочаряном. Виноградов проиграл матч со счетом 2:3.