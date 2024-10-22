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Эстонский боксер Антон Виноградов завоевал медаль на чемпионате Европы

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Антон Виноградов. Фото из архива.
Антон Виноградов. Фото из архива. Фото: Narva linnavalitsus

Антон Виноградов на завершившемся в понедельник в Софии чемпионате Европы по боксу в возрастном классе до 23 лет бронзовую медаль.

Виноградов, соревновавшийся в весе до 86 кг, в первом раунде победил бельгийского боксера Марабета Мохамеда, 5:0. Во втором раунде он победил белорусского боксера Андрея Масалова и прошел в полуфинал, где его ждал матч с украинским боксером Ашотом Кочаряном. Виноградов проиграл матч со счетом 2:3.

Виноградов получил премию в размере 2000 долларов. В соответствии с критериями Эстонского союза бокса, союз также премирует бронзу наградой в 1000 евро.

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