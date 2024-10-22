Видео Родителям придется раскошелиться: в Таллинне юных нарушителей ловят и полицейские, и сотрудники МуПо

По словам вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана («Отечество»), определенные успехи достигнуты в борьбе с трамвайным вандализмом, который в последнее время растет в геометрической прогрессии (в основном речь идет о так называемых зацеперах - это те, кто едет на общественном транспорте, но не внутри салона, а снаружи - прим.переводчика).

«На прошлой неделе в Копли значительно усилился трамвайный вандализм со стороны подростков. Совершали всевозможные проделки, подвергали риску как собственное здоровье и жизнь, так и здоровье других пассажиров. Они катались на трамваях вне салона, выпрыгивали перед трамваями так, чтобы трамвай резко тормозил, в результате чего в салоне трамвая падали люди. В салонах трамвая брали и использовали огнетушители, дергали аварийный тормоз», - перечислил Ярван.