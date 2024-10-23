Чарующая галерея «Приносят удачу»: почему именно в октябре нужно перестать бояться черных котов

Несмотря на то, что в приютах находят новый дом многие животные, черные коты остаются невезучими. Они видят, как их пушистые соседи находят новых хозяев, уезжают в теплые дома, а сами продолжают ждать своего шанса, оставаясь в приюте порой до глубокой старости. Почему же эти грациозные создания так недооценены? Все дело в суевериях, которые окружали их веками.

Черные коты всегда были окружены мистической аурой. В Средневековье их считали спутниками ведьм и символами злых сил. Они ассоциировались с неудачей, и этот образ укоренился в сознании людей. Даже сегодня некоторые все еще верят в абсурдные приметы, считая, что черная кошка, перебежавшая дорогу, сулит беду. Эти мифы живут в людских головах, несмотря на то что они не имеют ни малейшего отношения к реальности.