Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это не стыдно!». Гостем десятого, юбилейного выпуска стала транс-активистка Виктория. Она примерно шесть или семь лет назад начала совершать переход.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Виктория из Таллинна рассказала о трансгендерном переходе в Эстонии: «Я ищу отношения, как любой другой человек»
Виктория рассказала о том, как ее приняли люди после каминг-аута, что ожидает людей, которые решили совершить переход, а также о том, чего не хватает эстонскому ЛГБТ+ сообществу для признания и поддержки. Обо всем этом слушайте в этом выпуске подкаста «Это не стыдно!».
- Тяжело ли было твоим коллегам принять твой переход?
Кому-то сложнее, кому-то нет. Были те люди, которые я думала, что у них будут трудности перейти на новое имя и прочее, но к моему удивлению они перешли быстрее, чем другие. И с другими людьми получилось так, что им потребовалось больше времени, чтобы привыкнуть. Все сейчас уже и не помнят о старом облике и имени. Сам процесс был вполне человечный.
- Трудно ли в Эстонии совершить переход?
Думаю, нет. Самое тяжелое это, конечно, ожидание. Больше двух лет нужно ждать гормоны, затем еще один год документы. Это суммарно более 3 лет ожидания, что тяжело.
- Делают ли у нас какие-то операции?
Какие-то да. Естественно зависит от доверия к хирургу. Дело не в этичности, а в способностях. Некоторые операции не исправить. У нас может не быть тех самых врачей, которые сделают все сразу же правильно. Многие едут заграницу, чтобы сделать операцию там.
- Было ли у тебя расхождение тела и самоощущения?
В течение 27 лет, у меня был такой вопрос, но после, все стало прояснятся. Расхождение всегда было. Когда появлялись женственные мужественные роли, то это стало более заметным.
О чем еще говорим в подкасте:
- Сколько надо принимать гормоны?
- Было ли трудно Виктории найти вторую половинку.
- Через сколько она увидела результат перехода.
- Что происходит в ЛГБТ центре в Эстонии.
- Чего не хватает эстонскому ЛГБТ+ сообществу для признания.
- Поступал ли хейт в сторону Виктории.
- Почему люди негативно относятся к представителям ЛГБТ+ сообщества
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Это Не Стыдно!».
«Это Не Стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.