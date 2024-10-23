ЭТО НЕ СТЫДНО! Виктория из Таллинна рассказала о трансгендерном переходе в Эстонии: «Я ищу отношения, как любой другой человек»

Виктория рассказала о том, как ее приняли люди после каминг-аута, что ожидает людей, которые решили совершить переход, а также о том, чего не хватает эстонскому ЛГБТ+ сообществу для признания и поддержки. Обо всем этом слушайте в этом выпуске подкаста «Это не стыдно!».

Запись подкаста «Это не стыдно!». Гость студии - Виктория. Фото: Konstantin Sednev

- Тяжело ли было твоим коллегам принять твой переход?

Кому-то сложнее, кому-то нет. Были те люди, которые я думала, что у них будут трудности перейти на новое имя и прочее, но к моему удивлению они перешли быстрее, чем другие. И с другими людьми получилось так, что им потребовалось больше времени, чтобы привыкнуть. Все сейчас уже и не помнят о старом облике и имени. Сам процесс был вполне человечный.

- Трудно ли в Эстонии совершить переход?

Думаю, нет. Самое тяжелое это, конечно, ожидание. Больше двух лет нужно ждать гормоны, затем еще один год документы. Это суммарно более 3 лет ожидания, что тяжело.

Запись подкаста «Это не стыдно!». Гость студии - Виктория. Фото: Konstantin Sednev

- Делают ли у нас какие-то операции?

Какие-то да. Естественно зависит от доверия к хирургу. Дело не в этичности, а в способностях. Некоторые операции не исправить. У нас может не быть тех самых врачей, которые сделают все сразу же правильно. Многие едут заграницу, чтобы сделать операцию там.

Ведущая подкаста Елизавета Лынник и гостья Виктория. Фото: Konstantin Sednev

- Было ли у тебя расхождение тела и самоощущения?