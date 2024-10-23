Департамент конкуренции предписал Eesti Keskkonnateenused снизить цены на дополнительную услугу

В ходе надзорного производства департамент проверил ценообразование на дополнительные услуги и установил, что цена, установленная в прейскурантах Eesti Keskkonnateenused, значительно превышает стоимость соответствующей дополнительной услуги с учетом разумных затрат и прибыли, сообщила пресс-служба Департамента конкуренции.

Департамент также считает, что предприниматель включил в стоимость услуги расходы, такие как предполагаемый недополученный доход и другие необоснованные критерии, которые не являются необходимыми для предоставления дополнительной услуги.

Распоряжение департамента касается 17 районов обслуживания: волости Антсла, Рыуге, Эльва, Хальяла, Хяэдемеэсте, Кастре, Кехтна, Кийли, Куусалу, Муху, Ныо, Пыхья-Пярнумаа (включая район Халинга), Пыхья-Сакала, Раазику и Саарде, а также городов Локса и Маарду.

Предприятие Eesti Keskkonnateenused подало жалобу в административный суд, ходатайствовав об отмене решения и приостановке действия распоряжения в порядке первичной правовой защиты.