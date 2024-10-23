Лидер мужского тенниса Эстонии Марк Лаял одержал уверенную победу на старте международного турнира MarketBeat Open категории ATP Challenger в американском Су-Фолсе, передает RusERR.
Марк Лаял вышел во второй круг теннисного турнира и борется за внушительные призовые
Во вторник в матче первого круга занимающий 224-е место в мировом рейтинге эстонец в двух сетах обыграл 392-ю ракетку мира, представителя США Омни Кумара - 6:2, 6:0.
Выход во второй круг принес ему 6 рейтинговых очков и гарантировал 1350 долларов призовых.
Следующим соперником эстонского теннисиста станет получивший третий номер посева американец Закари Свайда, занимающий 163-е место в рейтинге ATP.
Призовой фонд турнира составляет 82 000 долларов, из которых 11 200 получит победитель.