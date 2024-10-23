Рейтинги: поддержка соцдемов несколько восстановилась после резкого падения

С учетом опубликованных 23 октября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 19,6% - Партию реформ и 14% - Социал-демократическую партию.

EKRE, популярность которой выросла на 0,1 процентного пункта до 12,9%, поднялась на четвертую позицию в рейтинге. На пятой строчке располагается Центристская партия с рейтингом 12,8% (-0,2 за неделю).

Поддержка входящей в правительство «Ээсти 200» опустилась на 0,1 процентного пункта до уровня 4,1%, то есть ниже избирательного порога и составляющего 4,7% рейтинга не представленной в Рийгикогу Партии правых.

Партии правящей коалиции поддерживают 37,7, а оппозиционные силы Рийгикогу - 54,1% респондентов.