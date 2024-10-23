По словам премьер-министра, всем странам-членам следовало бы выделять на оборону не менее 2,5 процента ВВП, чтобы можно было бы выделить достаточные системы вооружения и подразделения на согласованные оборонные планы НАТО.

«Не позднее саммита в Гааге в следующем году мы сделаем это общей целью, - пояснил он журналистам после официальной встречи. - Это безусловно сигнал нашим союзникам и противникам, что не стоит испытывать нашу твердость, твердость НАТО».

Михал также поблагодарил генсека НАТО и военнослужащих союзников за вклад в гособорону Эстонии.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить местные условия проживания и обучения. Для того, чтобы военнослужащие союзников хорошо себя чувствовали, совершая вклад в общую безопасность», - пояснил премьер-министр.

За пресс-конференцией последовал рабочий ужин, где Михал и Рютте обсудили также сложное положение Украины в преддверии зимы.

«Путин своей жестокостью хочет посеять страх и безнадежность, мы не можем устать или сдаться на полпути. Единственный путь к справедливому и стабильному миру - содействовать победе Украины всем, что мы можем предоставить», - сказал премьер-министр и добавил, что Эстония также поддерживает план победы Украины и ее вступление в НАТО.

Марк Рютте официально стал генсеком НАТО 1 октября этого года, наряду с премьер-министром в рамках визита в Эстонию у него запланированы встречи с президентом Аларом Карисом, главой МИД Маргусом Цахкна, дислоцированными в Тапа военнослужащими стран-союзников и студентами Таллиннского университета.