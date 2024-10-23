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Планы по лишению права голоса граждан РФ на выборах 2025 года вряд ли будут реализованы

Редактор: rus.postimees.ee
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Выборы в Европарламент.
Выборы в Европарламент. Фото: Erik Prozes

Планы партий, которые хотят лишить проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах следующего года, судя по всему, не будут реализованы, пишет Rus.ERR.

Хотя намерение лишить граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах записано даже в коалиционном соглашении, реализация этого плана затягивается.

«К следующим выборам мы ничего не успеем сделать. Но во вторник на комиссии звучали и предложения в духе "во время войны можно не смотреть на всякие международные соглашения, обещания или советы". В срочном порядке принимать такие основополагающие решения, менять Конституцию, я бы все же не спешил», – отметил член Конституционной комиссии Эдуард Одинец (СДПЭ).

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