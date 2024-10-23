Планы по лишению права голоса граждан РФ на выборах 2025 года вряд ли будут реализованы

«К следующим выборам мы ничего не успеем сделать. Но во вторник на комиссии звучали и предложения в духе "во время войны можно не смотреть на всякие международные соглашения, обещания или советы". В срочном порядке принимать такие основополагающие решения, менять Конституцию, я бы все же не спешил», – отметил член Конституционной комиссии Эдуард Одинец (СДПЭ).