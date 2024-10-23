Планы партий, которые хотят лишить проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах следующего года, судя по всему, не будут реализованы, пишет Rus.ERR.
Планы по лишению права голоса граждан РФ на выборах 2025 года вряд ли будут реализованы
Хотя намерение лишить граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах записано даже в коалиционном соглашении, реализация этого плана затягивается.
«К следующим выборам мы ничего не успеем сделать. Но во вторник на комиссии звучали и предложения в духе "во время войны можно не смотреть на всякие международные соглашения, обещания или советы". В срочном порядке принимать такие основополагающие решения, менять Конституцию, я бы все же не спешил», – отметил член Конституционной комиссии Эдуард Одинец (СДПЭ).