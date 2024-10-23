Следствие показало, что через эстонского ютубера на рынок поступали десятки килограммов наркотиков

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги сказала, что еще в 2019 году Кольк был связан с незаконным оборотом наркотических веществ, однако тогда прокуратура применила к нему воспитательные меры, так как он был несовершеннолетним.

«Его обязали жить по месту жительства, посещать сотрудника службы уголовного надзора, ему было запрещено покидать Эстонию и употреблять наркотики. Также ему было запрещено общаться с людьми, которые связаны с оборотом наркотиков, и он должен был получить общее образование», - описала Круузимяги.

Круузимяги добавила, что хотя в наркогруппировку входило шесть человек, Колк в основном выступал организатором и дилером. Расследование, длившееся девять месяцев, показало, что через Колка на рынок поступило как минимум 20 килограммов марихуаны и полкилограмма кокаина.

«Поскольку эта группа действовала долгое время, наркотического опьянения могли бы достичь примерно столько людей, сколько составляет население города Пярну, около 48 000 человек», - отметила Круузимяги.

К сожалению, по словам прокурора, нельзя утверждать, что запрещенные вещества больше не присутствуют на рынке.

Убийство ютубера

Напомним, что 22 июня рано утром сотрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили в камере тело 23-летнего заключенного: погибшим оказался бывший создатель контента и ютубер Сэм Карлос Кольк.

Тело было найдено в запертой камере для арестованных, где помимо умершего был еще один заключенный. Речь идет о задержанных, которые вместе находились в одной камере с начала июня.

Потерпевший был арестован за преступление, связанное с наркотиками, и ранее уже наказывался в уголовном порядке.

Таллиннская тюрьма для установления обстоятельств смерти возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, которая касается убийства.

При обыске дома Колька был обнаружен 291 грамм каннабиса. Кроме того, у него дома было обнаружено десять таблеток, содержащих наркотическое вещество МДМА. Бывший ютубер был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам и 11 месяцам тюремного заключения. Кольк должен был выйти на свободу в июле.