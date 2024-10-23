Более высокие зарплаты привлекли в Ида-Вирумаа сотни новых учителей

«В этом году первое сентября стало историческим событием - все проживающие в Эстонии дети начали учиться на эстонском языке в первом классе. Реформа по переходу на обучение на эстонском языке началась успешно, и мне особенно приятно видеть, что повышенный коэффициент заработной платы учителей в Ида-Вирумаа действительно работает. Благодаря этому в регионе появилось более 330 новых учителей, что позволит нам обеспечить качественное образование на эстонском языке в каждой школе Ида-Вирумаа», - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

На получение субсидии на зарплату претендовали все восемь волостей Ида-Вирумаа, два владельца частных школ и 14 государственных школ.

При подаче заявки на получение субсидии учителя должны были предоставить подробную информацию, в том числе документы, подтверждающие знание эстонского языка, а вспомогательные специалисты - документы, подтверждающие знание языка и квалификацию. Для получателей субсидии за предыдущий год необходимо было предоставить только информацию об изменении объема работы, форма заявки уже была заполнена данными предыдущего раунда.

Цель выплаты - обеспечить качественное преподавание на эстонском языке в условиях перехода на обучение на эстонском языке по всей стране, избежать выгорания учителей и дать возможность нанять необходимых дополнительных преподавателей.

Право на получение субсидии на заработную плату имели самоуправления Ида-Вирумаа, частные юридические лица, управляющие образовательными учреждениями в Ида-Вирумаа, а также государственные образовательные учреждения в Ида-Вирумаа.

Размер надбавки составляет 546 евро в месяц для штатного воспитателя дошкольного учреждения; 910 евро в месяц для штатного учителя общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения; 910 евро в месяц для штатного опорного специалиста (учителя, работающего с детьми с особыми потребностями, логопеда, школьного психолога, социального педагога) в дошкольном учреждении, общеобразовательной школе и профессиональном учебном заведении.

Надбавка выплачивается учителю, который преподает на эстонском языке, соответствует требованиям к знанию эстонского языка, предъявляемым к должности, и имеет высшее образование.

Требование преподавать на эстонском языке не распространяется на преподавателей иностранных языков. Требование о наличии высшего образования не распространяется на учителя, который признан соответствующим квалификационным требованиям к учителю начального и среднего образования или профессиональному учителю, установленным в профессиональных стандартах.

Кроме того, оказывается поддержка в совершенствовании управления образовательным учреждением. Для дошкольного образования пособие составляет 27 евро на ребенка, а для общего образования и профессионального обучения - 45 евро на ученика.

Подача заявления и выплата надбавки к заработной плате продолжится и в будущем.