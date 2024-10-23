Для войны нужны деньги. А уж если приходится отбиваться от соседа, у которого экономика в разы больше, то нужно много денег. Получить их хорошо бы от союзников, так как для Украины воевать только на свои - занятие малоперспективное.

До сих пор финансирование приходило достаточно регулярно, в отличие от поставок вооружений. Однако, в этом году, как и в 2023-м, осень - время весьма непростое. В первую очередь речь идет о США.

В 2023 году жесткие внутренние споры отложили перезапуск очередной годичной программы поддержки Украины на несколько месяцев. Оно и понятно: уже год назад в воздухе отчетливо носились предвыборные марши.

Это сказалось на прохождении пакета расходов на безопасность, в котором помимо Украины фигурировали еще и такие важные для Вашингтона партнеры, как Израиль и Тайвань.

Урок был усвоен не только Киевом, но также Брюсселем, Берлином, Парижем и Лондоном. Сигнал из Вашингтона означал одно: накануне выборов президента США Европа должна более активно поддерживать Украину, в первую очередь деньгами.

Киев уже третий год подряд настаивал на том, что финансировать наше сопротивление агрессивному вторжению Москвы должны российские же деньги. Благо несколько сотен миллиардов долларов были заморожены в США, странах ЕС, Великобритании и ряде других стран. Больше всего, как оказалось - именно в ЕС.

35 миллиардов евро, как и было обещано