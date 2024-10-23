Больше всего в Киеве обсуждали новые программы финансирования из-за рубежа на будущий год, позитивный сигнал от Международного валютного фонда весом в 1,1 млрд долларов, российские воздушные атаки и отставку генерального прокурора. Для самых дальновидных интересна была речь генерала Залужного, который сейчас является послом Украины в Великобритании. Эти темы интересовали общественность Украины на минувшей неделе, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Украина будет воевать на российские деньги, прокуроры-инвалиды и ожидание «черного лебедя». Обзор событий в Украине (1)
Для войны нужны деньги. А уж если приходится отбиваться от соседа, у которого экономика в разы больше, то нужно много денег. Получить их хорошо бы от союзников, так как для Украины воевать только на свои - занятие малоперспективное.
До сих пор финансирование приходило достаточно регулярно, в отличие от поставок вооружений. Однако, в этом году, как и в 2023-м, осень - время весьма непростое. В первую очередь речь идет о США.
В 2023 году жесткие внутренние споры отложили перезапуск очередной годичной программы поддержки Украины на несколько месяцев. Оно и понятно: уже год назад в воздухе отчетливо носились предвыборные марши.
Это сказалось на прохождении пакета расходов на безопасность, в котором помимо Украины фигурировали еще и такие важные для Вашингтона партнеры, как Израиль и Тайвань.
Урок был усвоен не только Киевом, но также Брюсселем, Берлином, Парижем и Лондоном. Сигнал из Вашингтона означал одно: накануне выборов президента США Европа должна более активно поддерживать Украину, в первую очередь деньгами.
Киев уже третий год подряд настаивал на том, что финансировать наше сопротивление агрессивному вторжению Москвы должны российские же деньги. Благо несколько сотен миллиардов долларов были заморожены в США, странах ЕС, Великобритании и ряде других стран. Больше всего, как оказалось - именно в ЕС.
35 миллиардов евро, как и было обещано
22 октября Европейский парламент проголосовал 518 голосами за при 56 против и 61 воздержавшихся за окончательное одобрение займа Киеву за счет замороженных российских денег.
Таким образом завершился последний этап - одобрение европейскими законодателями того решения, которое правительство ЕС согласовало чуть раньше - в начале октября.
Речь, напомню, идет об использовании замороженных активов российского Центрального банка для того, чтобы предоставить Украине ссуду на сумму до 35 миллиардов евро, что составляет эквивалент около 38 млрд долларов США.
Что важно неимоверно: эти средства Киев имеет право использовать по собственному усмотрению. То есть в отличие от многих иных программ финансовой поддержки со стороны союзников, эти средства можно направить и на финансирование обороны. Их предоставят по графику до конца 2025 года.
В общей сложности в рамках этого проекта средства Украине предоставят и другие страны «Большой семерки». Всего же они планируют совместно предоставить Украине займы на сумму 50 миллиардов долларов.
Что важно, эти займы будут обслуживаться за счет доходов, полученных от российских активов, обездвиженных на Западе. Напомню, что эти активы были заморожены вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Из этих средств более двух третей, то есть около 210 миллиардов евро, застряли в 27 странах Европейского союза, в основном, они были заморожены в бельгийской компании по хранению и обслуживанию активов Euroclear.
А тут еще и Британия объявила в понедельник, 21 октября, что ссудит Украине 2,26 миллиарда фунтов (2,9 миллиарда долларов). В конце минувшей недели. 18 октября, стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине очередного, пятого транша в рамках действующей кредитной программы.
Одновременно появилась информация, что МВФ планирует переместить часть финансирования с последующих лет на 2025 год. Таким образом, все это вместе взятое отвечает на вопрос о том, как Украина сможет профинансировать оборонные и социальные расходы в 2025 году.
А ведь буквально пару недель назад в стране бурлила громкая дискуссия вокруг вопроса, придется ли поднимать налоги ради финансирования оборонных расходов, либо удастся обойтись.
Схлестнулись две точки зрения. Первая группа, к которой можно отнести очень влиятельного главу налогового комитета украинского парламента Даныла Гетманцева, а также министра финансов Сергея Марченко, категорически настаивает на повышении налогов, и «чем выше - тем лучше».
Они ссылаются на потребности армии, что справедливо. Однако, при этом они требуют повышения налогов, запугивая депутатов и гражданское общество перспективной отсутствия денег на оборону не только в будущем, но даже и в нынешнем году.
Возможно, они действительно опасаются, что внешнее финансирование будет сокращено, кто знает. Вторая группа, столь же аргументированно напоминала, что армии нужно денег еще больше, потому что современные виды вооружений стоят недешево.
Чем больше современного оружия, тем меньше потерь несет украинская армия. Но эта вторая группа настаивала также на том, что деньги надо требовать от союзников, одновременно демонстрируя им примеры рационального и эффективного использования предоставленных ресурсов.
Кроме того, вторая группа настаивает, что борьба с коррупцией в налоговой, на таможне и у распорядителей бюджетными средствами способна сэкономить просто головокружительные суммы.
Как видим, в итоге у первой группы аргументы тают, а вторая - напротив, набирает весомость. Пока что законопроект о повышении налогов остается на столе у президента - этот документ уже проголосован парламентом, но пока не подписан главой государства.
Теперь президент Владимир Зеленский имеет выбор – то ли вернуть в парламент закон о резком повышении налогов, то ли все же его подписать. В первом случае он может своими замечаниями существенно укротить фискальные аппетиты депутатов и правительства, а то и вовсе отправить этот документ небытие. Тем более, что деньги от союзников точно будут.
К тому же у Зеленского есть серьезный аргумент, для того чтобы выступить в сильной позиции, и это коррупционный скандал, который разразился в прокуратуре одной из не самых больших областей на западе Украины.
Как генпрокурор пал жертвой своих подчиненных
22 октября подал в отставку генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Причина - грандиозный по громкости, но совершенно ничтожный по исходным мотивам скандал.
Как оказалось, несколько десятков весьма значимых работников в прокуратуре Хмельницкой области имели статус инвалидов, причем, скорее всего, без реальных на то оснований. Об этом стало известно после того, как вскрылись злоупотребления главврача местной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
Это учреждение играет важнейшую, даже можно сказать, ключевую роль в процедуре назначения статуса инвалида. Не секрет, что высокопоставленные чиновники и просто коррупционеры использовали эти процедуры для получения статуса инвалида и, как следствие, для того, чтобы избежать даже риска мобилизации и для себя лично, и для своих близких.
Но именно с прокурорами история оказалась максимально циничной. Большинство из них получили статус инвалидов 2 и 3 групп еще до полномасштабного вторжения России. Да к тому же они не подлежат мобилизации.
Прокурорские использовали этот статус для получения весьма жирных пенсий в качестве инвалидов, ставших таковыми в результате выполнения своих служебных обязанностей. Таким образом, весьма молодые прокуроры начинали получать высокие пенсии одновременно с весьма немалыми зарплатами.
Эта история произвела эффект разорвавшейся бомбы в обществе, которое действительно напрягает все силы для отпора врагу. Особо остро реагировали те украинцы, которые видят свою миссию в том, чтобы изо всех сил поддерживать армию.
Многие делают это из своих весьма похудевших по причине войны доходов - отправляют донаты волонтерам на разные важные проекты, либо финансируют запросы от тех друзей и близких, которые воюют.
Скандал разгорелся не на шутку, вдобавок журналисты взялись рыться в личных декларациях о доходах чиновников, которые, согласно украинским законам, являются открытой информацией.
Обнаружилось, что хотя хмельницкие прокуроры являются лидерами по числу обладающих статусом инвалида, схожих случаев хватает и в других областях. Буквально несколько дней скандала - и вот генпрокурор в отставке.
Предельно жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сперва провел по поводу этой истории заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
А потом ввел в действие своим указом решение о ликвидации всей системы медико-социальных экспертных комиссий: после 31 декабря их не будет. Будет что-то иное, систему МСЭК решено демонтировать ввиду ее тотальной коррумпированности.
Чего-то подобного в последние годы просто не припоминается. Разве что можно вспомнить, как вскоре после Майдана 2004 года была ликвидирована напрочь прогнившая система госавтоинспекций, после чего почти с чистого листа появилась патрульная полиция.
В нынешней ситуации воедино в одной точке сошлись сразу несколько линий. Во-первых, коррупция ради получения незаслуженных пенсий в самом молодом возрасте. Во-вторых, обвинения МСЭК по поводу того, что с равным успехом получали «белые билеты» те коррупционеры, которые пытаются избежать мобилизации, но не могли добиться правды люди, которые имеют реальные тяжелые проблемы со здоровьем.
У общества на фоне тяжелой экономической ситуации и войны есть острый запрос на справедливость. Похоже, этот запрос будет реализован.
Генерал предупреждает
На минувшей неделе экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил в Chatham House, который является ключевым британским аналитическим центром по вопросам безопасности и внешней политики.
Если свести послание Залужного буквально к двум фразам, то он, сославшись на свой опыт военачальника, попытался прояснить для военных и политических элит стран НАТО реальную суть происходящего в Украине и не только в ней.
По его мнению, - а эта оценка в Украине вообще-то является сама собой разумеющейся - налицо жесткий глобальный конфликт между двумя сторонами: группой развитых демократий и группой диктаторских, автократичных режимов.
Украина волею судьбы и географии оказалась на острие этого конфликта и теперь сражается за свое существование. Дальше уже можно не ссылаться непосредственно на экс-командующего, потому что примерно те же слова звучат в Украине одинаково часто и на столичных кухнях, и в блиндажах на линии фронта.
Суть ощущений состоит в том, что Украина сражается, что у нее нет иного выхода, иначе украинцы как нация будут уничтожены. В Украине прекрасно помнят акты геноцида в Буче и других поселках вокруг Киева, которые творили российские войска в феврале-марте 2022 года и творят сейчас на востоке и юго-востоке страны.
Да и обстрелы ракетами мирных городов - это тоже геноцид. Насколько действенно и быстро развитые демократии, «Запад», как называет их Залужный, начнут реагировать на глобальную угрозу, будет зависеть не только судьба Украины, но их собственная судьба, прежде всего.
Выступление Залужного громко отрезонировало в Украине прежде всего в армии. Его послания очень сильно подкрепили ту аргументацию, которую Владимир Зеленский использует, представляя свой план победы.
В воздухе определенно витает предчувствие какого-то поворота или даже предощущение «черного лебедя» - то есть чего-то очень неожиданного, но способного резко изменить ход глобальной игры.