Кесклинн прекращает выпуск русскоязычной районной газеты

«В сентябре начался переход на обучение на эстонском языке, и теперь школьники осваивают новые знания именно на этом языке. Точно так же должна поддерживать освоение государственного языка и среда, окружающая взрослых людей», - отметил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

Андла подчеркнул, что выучить эстонский язык и начать им пользоваться крайне сложно, если вся необходимая информация доступна на русском: «Обучение языку нужно поддерживать на каждом этапе, поскольку владение им напрямую связано с успешной адаптацией человека в Эстонии, особенно если он находится в активном трудоспособном возрасте».

Управа района Кесклинн еще весной решила, что все мероприятия районной управы будут проводиться исключительно на эстонском языке. Кроме того, была закрыта русскоязычная страница района в Facebook.

«Решение прекратить перевод районной газеты на русский язык является логичным шагом в рамках этих мероприятий и поддерживает более масштабную цель городских властей - расширить использование эстонского языка в столице Эстонии», - отметил Андла.

Районная газета «Вести Кесклинна» выходила на 16 страницах: десять из них были на эстонском, четыре - на русском и две - на английском. В дальнейшем газета будет выходить в формате 12 страниц, из которых десять будут посвящены материалам на эстонском языке, а две - на английском.

«Поскольку в районе временно или на постоянной основе живет много иностранцев разных национальностей, краткий обзор событий в районе поможет им лучше интегрироваться в местное информационное пространство. Международный английский язык - это вполне подходящее средство для этой цели», - отметил старейшина Кесклинна.

Следующий номер Kesklinna Sõnumid выйдет 7 ноября.