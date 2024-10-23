Видео Камера видеорегистратора зафиксировала опасный маневр водителя

Незадолго до перекрестка, где, повернув налево, вы доберетесь до спортзала и водного центра, автомобиль в соответствующей полосе поворачивал налево. В свою очередь другая легковушка пересекла сплошную линию, выехала на встречную полосу и обогнала первую машину. После возвращения в свою полосу она продолжила движение прямо на большой скорости. По словам очевидца, была создана крайне опасна дорожная ситуация.

Редакция обратилась за комментарием в полицию. Пресс-секретарь полиции Керли Вирк подтвердила, что такие опасные маневры никоим образом не совместимы с пониманием культуры дорожного движения, которая учитывает каждого человека.

«Мы пытались установить водителя по регистрационному номеру. Поскольку автомобиль перепродан, а указанный в документах владелец якобы ничего не знает о новом владельце, возможности для прямого разговора в пока не было. Сначала хотелось бы просто узнать, что произошло у водителя или что было в его голове», - добавила она.