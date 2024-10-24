Интервью Представитель президента Украины в Крыму о партизанском движении, окопах на пляжах, будущем российских граждан и их имущества

Назначенный в 2023 году министром обороны Украины Рустем Умеров - крымский татарин - принимает участие в голосовании за свою отставку с должности главы Фонда государственного имущества в украинском парламенте в Киеве 5 сентября 2023 года. (Photo by ANDRII NESTERENKO / AFP) Фото: ANDRII NESTERENKO/AFP

Здесь, кстати, очень важно, что общины крымских татар весьма тесно связаны с общинами украинцев, они держатся на полуострове вместе.

Это жизненная необходимость, потому что российские спецслужбы имеют привычку налетать в пять утра, выбивать дверь, глушить связь и увозить людей в неизвестном направлении. Очень важно вовремя сообщить, что тебя забирают, чтобы кто-то постоянно следил, где ты и куда тебя повезли.

В противном случае люди бесследно исчезают. Об очень многих случаях репрессий мы узнаем только после освобождения полуострова. Есть множество случаев, когда люди даже не говорят, что произошло с их родственниками, боясь, что к ним тоже применят репрессивные меры.

- Давайте немного обсудим имущественные проблемы после деоккупации. Скажем, я знаю людей, граждан ЕС, которые горячо поддержали аннексию Крыма Россией и купили уже при оккупационной власти недвижимость в Крыму. Есть почти миллион россиян, которые поселились на полуострове с 2014 года. Что будет дальше?

- Я могу честно сказать, что это актуальный вопрос, над ним идет большая работа в нашем представительстве. Это касается того, как что будет определяться, каким образом будут пересматриваться те или иные решения и сделки. На сегодня эти механизмы и правила только разрабатываются.

Будут определены механизмы и правила, как пересматривать те или иные дела. Кроме имущественных вопросов есть масса других вещей, требующих переоформления: люди рождались, люди умирали, вступали в право наследования или отказывались от него.

Были частные дома, которые в период оккупации разрушены и на их месте построены многоэтажки. И что с этим делать? Сегодня у Представительства уже есть видение того, как это должно быть, в том числе мы работаем и над когнитивной деоккупацией Крыма.