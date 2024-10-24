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Интервью Представитель президента Украины в Крыму о партизанском движении, окопах на пляжах, будущем российских граждан и их имущества

22.10.2024, Таллинн. Представитель по коммуникацим Офиса президента в Крыму Евген Бондаренко. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics
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«С оккупацией полуострова Крым стал превращаться в военную базу», - говорит руководитель отдела информационного обеспечения Представительства президента Украины в Крыму Евгений Бондаренко. Он также рассказал, как люди в Крыму бесследно исчезают после ночных налетов ФСБ, как учителей украинского языка переучивают в русистов и почему россияне преследуют крымских татар и беспочвенно обвиняют их в терроризме.

На прошлой неделе Рийгикогу принял заявление, в котором признал прошедшую в 1944 году массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Сталинской властью были депортированы около 200 тысяч крымских татар. Десятки тысяч погибли, а весь народ потерял свою родину и в течение десятилетий находился под гнетом жестокой русификации. Запрет на возвращение на родину - в Крым - был отменен для них лишь в ноябре 1989 года.

Евгений Бондаренко занимается информационным обеспечением Представительства президента Украины в Крыму. Вчера Rus.Postimees удалось с ним поговорить о проблемах оккупированного полуострова и народа, который снова остался без родины.

- То, что депортацию крымских татар наш парламент признал геноцидом — это очень мощный жест поддержки Украины и крымскотатарского народа. Если другие депортированные народы получили возможность вернуться на свои земли после смерти Сталина, то крымские татары ждали практически до самого развала Советского Союза. Почему для них было сделано такое жесткое исключение?

- Советская власть боялась их возвращения, ведь Крымский полуостров для России - не просто контроль над некоей территорией, а ценная военная база и контроль Азово-Черноморского региона.

В свое время Российская империя сделала все, чтобы ликвидировать Крымское ханство и захватить территорию Крыма, аннексировать. Тогда началась Крымская война, она и была, по сути, войной за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.

В 20 веке ничего не изменилось. Сталин на Ялтинской конференции в 1945 году тоже требовал для себя контроль над Черноморским регионом. Россия до этого уже выселила из Крыма коренной народ - крымских татар - и завезла туда очень много россиян.

Но за каких-то десять лет хозяйство полуострова стало разрушаться: приезжие были неспособны что-то сделать на полуострове. Россияне, приехав туда, смогли разрушить много культурных памятники крымских татар: в том числе Ханский дворец в Бахчисарае находился в критическом состоянии. Его реконструировали уже украинские исследователи.

Сейчас мы видим, что с оккупацией полуострова его стали превращать в военную базу, а не в курорт либо в экономически развитой регион.

После депортации 1944 года Советский Союз боялся возвращения крымских татар в Крым, так как они представляли угрозу для контроля над полуостровом. Есть очень много историй возвращавшихся семей, которых снова насильно выселяли. У каждой семьи крымских татар сегодня есть своя история геноцида и депортации.

Сегодня их боль переходит в ярость. Находясь на службе в Силах обороны Украины, где их много, крымские татары вынуждены не показывать свои лица в целях безопасности.

Крым для России всегда был военным объектом. Россияне никогда не хотели там ничего другого развивать, его заселяли отставными офицерами со всего СССР. Сейчас эта история повторяется - Россия снова колонизирует полуостров.

- В случае освобождения Крыма и его реинтеграции, что делать с приехавшими после 2014 года гражданами России? Какие есть варианты?

- Украинское государство соблюдает нормы международного права. Тут невозможно ничего сделать одним или двумя общими решениями. Это могут быть индивидуальные решения относительно того, кто на каких основаниях въехал на территорию полуострова.

- Я понимаю, что если россиянка вышла замуж за коренного жителя Крыма и приехала к нему, это особая история. Но Украина сообщила, что за время оккупации из России переехало более миллиона человек и они нелояльны Украине.

- Для них должен быть создан механизм, над которым, в том числе, сейчас ведется работа.

- Известно ли сегодня, насколько много среди коренных жителей Крыма, которые остались дома, сотрудничающих с оккупационными властями либо ставших частью этой власти?

- Представительство сейчас работает над вариантами действий, касающихся ответственности, которую могут нести граждане, сотрудничающие с оккупационными администрациями.

Когда мы говорим о связи с оккупационной администрацией, то в Крыму ты не сможешь жить, не имея выданного этой администрацией документа. Многие люди до последнего сопротивлялись, но в какой-то момент это становится невозможным.

Во время пандемии человеку могли отказать в медицинском обслуживании, если он не имел выданных оккупационных документов. Или, скажем, как быть человеку, который на рынке продает свои помидоры? Он же регистрируется в оккупационных органах, платит как предприниматель налоги.

Если учесть такие моменты, то точно нельзя говорить, что среди жителей Крыма много «предателей». Да, есть люди, сознательно сотрудничающие с оккупационными администрациями и совершающие преступные действия против своих же сограждан. Такие люди есть.

Но в этом смысле единицы являются «предателями» и определять их статус должны правоохранительные органы. Сейчас мы активно работаем над механизмами того, как должна происходить система проверок в Крыму после его освобождения.

Скажем, учителей украинского языка отправляли на курсы, чтобы они преподавали русский. Многие на эти курсы шли и оставались в своих школах, чтобы дети с которыми они работали, могли окончить школу без того, чтобы их кормили на уроках агрессивной пропагандой.

Большинство живших в Крыму до оккупации украинцев и крымских татар искали условия, в которых они могли бы сохранять свою идентичность. Они не виноваты, что к ним пришла оккупация. Очень многим трудно покинуть свой дом. Особенно это трудно для крымских татар, которые так долго возвращались на свою землю.

 11 сентября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский (слева) пожимает руку крымскотатарскому активисту по правам человека Мустафе Джемилёву (справа) во время церемонии открытия мемориала жертвам депортации крымских татар.    Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /AFP
 11 сентября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский (слева) пожимает руку крымскотатарскому активисту по правам человека Мустафе Джемилёву (справа) во время церемонии открытия мемориала жертвам депортации крымских татар.    Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /AFP Фото: HANDOUT/AFP

Сейчас они вынуждены уезжать, и это тоже ведь тихая депортация. Их незаконно мобилизуют в российскую армию, хотя согласно Международному праву мобилизация людей на оккупированных территориях в войска оккупанта запрещена. Но Россия это делает.

Мы мониторим решения оккупационных судов. Россия после начала полномасштабного вторжения ввела статью о так называемой «дискредитации российской армии». По Крыму уже около тысячи дел по этой статье за два с половиной года.

Были случаи, когда несовершеннолетний мальчик облил портрет Путина красной краской. Кто-то себе татуировку с трезубцем бьет. Это в оккупации! Есть тысячи подобных случаев, и на самом деле и это много в тех условиях тотального контроля. Людям при задержании рисуют какой угодно состав преступления.

Россия вливает в оккупированный Крым гораздо больше денег, чем в свои регионы. Они продают иллюзию богатства, но люди в Крыму это сейчас понимают.

- Я не раз слышала гуляющую в народе легенду, что Россия «была вынуждена» оккупировать Крым, чтобы помешать террору крымских татар против русского населения. ФСБ якобы готовящуюся резню предотвратила. Почему некими «террористами» в Украине должна заниматься ФСБ - это отдельный вопрос логики подобных легенд. Однако, очередная страшилка о том, как опасны крымские татары, была подкреплена массовым привлечением их к уголовной ответственности за «терроризм». С «опасностью» татар были связаны и депортации. В чем проблема россиян с крымскими татарами?

- Традиционно им нужен Крым, но без коренного народа, крымских татар. Без украинцев. России не нужен никто из тех, кто обладает идентичностью, отличной от их «великой» российской идентичности. Обычная история.

Есть масса пропагандистских роликов о том, что условный удмурт или калмык в первую очередь - россиянин. Они навязывают свою идентичность коренным народам и в составе России. Эту идентичность они стремятся навязать в Крыму. Если же они не могут покорить, ассимилировать народ, они его уничтожают.

С украинским народом ведь то же самое. На плакатах и в пропаганде они заявляют, что в Крыму якобы три языка и три культуры - русская, крымскотатарская и украинская. Показывают какие-то детские утренники «дружбы народов», но мы эту дружбу уже в советское время наблюдали.

- Это ж картонная шароварщина, к культурной идентичности она отношения не имеет.

- Да, но они опять рассчитывают на эту версию. С другой стороны, во времена «дружбы советских народов» были официальный телевизор и газеты, и не было иных источников. Сегодня возможности шире.

Понятно, что есть часть населения, которая будет слушать только российские официальные новости, но многие люди пытаются искать новости о ходе войны «с материка». Уже после первых взрывов в Крыму нам стало поступать много вопросов от украинских граждан из Крыма.

Люди поняли, что заверения оккупантов, что Крым якобы надежно защищен и в Крыму есть надежное ПВО, не прошло проверку жизнью. Теперь уже оккупанты в Крыму готовятся к обороне: они сейчас строят укрепления, собирают песок с пляжей, пытаются рыть рвы.

Раньше это делалось в степном Крыму, сейчас взялись за береговую линию. Так что лозунги уже не работают. Есть успехи Украины в Черном море, уничтожается Черноморский флот РФ, шантаж зерновым коридором не прошел.

 Женщина проходит мимо баннера с надписью «Победа будет за нами!», пропагандирующего военную службу по контракту в Вооруженных силах России, в Симферополе, Крым, сентябрь, 2024. REUTERS/Alexey Pavlishak
 Женщина проходит мимо баннера с надписью «Победа будет за нами!», пропагандирующего военную службу по контракту в Вооруженных силах России, в Симферополе, Крым, сентябрь, 2024. REUTERS/Alexey Pavlishak Фото: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS

- Насколько сейчас реально сопротивление оккупационным властям в Крыму? Подполье какое-то есть, я слышала, но всем понятно, что сейчас там сопротивляться крайне сложно.

- Мы получаем много свидетельств того, что там достаточно многочисленные движения сопротивления. «Желтая лента» часто упоминается, «Крымские боевые чайки» и другие группы сопротивления.

Журналисты часто ко мне обращаются с просьбой свести их с сопротивлением: а давайте мы запишем интервью. Я говорю: «Друзья, ну это невозможно. Мы запишем человека, а завтра по его душу придут!»

Это люди из сопротивления делают очень рискованные вещи, но никто не будет в прямом эфире рассказывать, как он партизанит под носом у ФСБ. Но то, что сопротивление есть, - факт. Просто нужно понимать, что это точечные акции.

Сегодня проводить открыто масштабные митинги протеста в Крыму нереально: людей просто убьют и это будут делать российские военные. Но одиночные проявления сопротивления происходят каждый день. О большинстве из них мы не знаем, и это хорошо.

Мы видим, что Россия усиливает репрессии, увеличивает количество уличных камер, а это значит, что русские продолжают бояться.

- Из тех народов, которые были депортированы сталинской властью, только некоторые реализовали свое право на самоопределение. Многие, очевидно, сегодня к этому и не стремятся. Калмыки, например, точно не готовы к независимости, но чеченцы готовы и воевали за нее. Когда-нибудь ставился вопрос о создании крымскотатарским народом собственного государства?

- Это кстати один из мифов пропаганды РФ, чтобы специально создавать конфликты внутри Крыма еще в 90-х годах. Крымские татары в Украине признаны коренным народом Украины. Что такое коренной народ? Это автохтонная группа, сформировавшаяся на определенной территории. Имеет смысл говорить об этом.

Позиция Меджлиса - единственного представительского органа крымскотатарского народа - такова, что Крым - это территория Украины и крымскотатарский народ - часть политической нации Украины. И это важно и ценно. И в этом понимании мы должны быть вместе.

Крымские татары - коренной народ, сформировавшийся на современной территории Украины. Ответственность за сохранение их культуры, защиту языка и прав берет на себя Украина.

В частности, еще в 2021 году принят Закон о коренных народах Украины, сейчас утвержден алфавит крымскотатарского языка, разрабатывается новое современное правописание на основе латиницы, утверждается стратегия развития языка. Сегодня есть программы в ведущих университетах, крымскотатарская филология преподается на современном уровне и этот язык учат и украинцы тоже.

Назначенный в 2023 году министром обороны Украины Рустем Умеров - крымский татарин - принимает участие в голосовании за свою отставку с должности главы Фонда государственного имущества в украинском парламенте в Киеве 5 сентября 2023 года. (Photo by ANDRII NESTERENKO / AFP)
Назначенный в 2023 году министром обороны Украины Рустем Умеров - крымский татарин - принимает участие в голосовании за свою отставку с должности главы Фонда государственного имущества в украинском парламенте в Киеве 5 сентября 2023 года. (Photo by ANDRII NESTERENKO / AFP) Фото: ANDRII NESTERENKO/AFP

Здесь, кстати, очень важно, что общины крымских татар весьма тесно связаны с общинами украинцев, они держатся на полуострове вместе.

Это жизненная необходимость, потому что российские спецслужбы имеют привычку налетать в пять утра, выбивать дверь, глушить связь и увозить людей в неизвестном направлении. Очень важно вовремя сообщить, что тебя забирают, чтобы кто-то постоянно следил, где ты и куда тебя повезли.

В противном случае люди бесследно исчезают. Об очень многих случаях репрессий мы узнаем только после освобождения полуострова. Есть множество случаев, когда люди даже не говорят, что произошло с их родственниками, боясь, что к ним тоже применят репрессивные меры.

- Давайте немного обсудим имущественные проблемы после деоккупации. Скажем, я знаю людей, граждан ЕС, которые горячо поддержали аннексию Крыма Россией и купили уже при оккупационной власти недвижимость в Крыму. Есть почти миллион россиян, которые поселились на полуострове с 2014 года. Что будет дальше?

- Я могу честно сказать, что это актуальный вопрос, над ним идет большая работа в нашем представительстве. Это касается того, как что будет определяться, каким образом будут пересматриваться те или иные решения и сделки. На сегодня эти механизмы и правила только разрабатываются.

Будут определены механизмы и правила, как пересматривать те или иные дела. Кроме имущественных вопросов есть масса других вещей, требующих переоформления: люди рождались, люди умирали, вступали в право наследования или отказывались от него.

Были частные дома, которые в период оккупации разрушены и на их месте построены многоэтажки. И что с этим делать? Сегодня у Представительства уже есть видение того, как это должно быть, в том числе мы работаем и над когнитивной деоккупацией Крыма.

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