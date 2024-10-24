Интервью Представитель президента Украины в Крыму о партизанском движении, окопах на пляжах, будущем российских граждан и их имущества

«С оккупацией полуострова Крым стал превращаться в военную базу», - говорит руководитель отдела информационного обеспечения Представительства президента Украины в Крыму Евгений Бондаренко. Он также рассказал, как люди в Крыму бесследно исчезают после ночных налетов ФСБ, как учителей украинского языка переучивают в русистов и почему россияне преследуют крымских татар и беспочвенно обвиняют их в терроризме.
На прошлой неделе Рийгикогу принял заявление, в котором признал прошедшую в 1944 году массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Сталинской властью были депортированы около 200 тысяч крымских татар. Десятки тысяч погибли, а весь народ потерял свою родину и в течение десятилетий находился под гнетом жестокой русификации. Запрет на возвращение на родину - в Крым - был отменен для них лишь в ноябре 1989 года.
Евгений Бондаренко занимается информационным обеспечением Представительства президента Украины в Крыму. Вчера Rus.Postimees удалось с ним поговорить о проблемах оккупированного полуострова и народа, который снова остался без родины.
- То, что депортацию крымских татар наш парламент признал геноцидом — это очень мощный жест поддержки Украины и крымскотатарского народа. Если другие депортированные народы получили возможность вернуться на свои земли после смерти Сталина, то крымские татары ждали практически до самого развала Советского Союза. Почему для них было сделано такое жесткое исключение?
- Советская власть боялась их возвращения, ведь Крымский полуостров для России - не просто контроль над некоей территорией, а ценная военная база и контроль Азово-Черноморского региона.
В свое время Российская империя сделала все, чтобы ликвидировать Крымское ханство и захватить территорию Крыма, аннексировать. Тогда началась Крымская война, она и была, по сути, войной за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.
В 20 веке ничего не изменилось. Сталин на Ялтинской конференции в 1945 году тоже требовал для себя контроль над Черноморским регионом. Россия до этого уже выселила из Крыма коренной народ - крымских татар - и завезла туда очень много россиян.