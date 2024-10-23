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Оценка рисков: исламистов не следует помещать в эстонскую тюрьму

Перевод: Сергей Светлов
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Тартуская тюрьма в настоящее время стоит полупустой, и по инициативе Министерства юстиции начались обсуждения, можно ли разместить здесь, например, шведских или нидерландских заключенных.
Тартуская тюрьма в настоящее время стоит полупустой, и по инициативе Министерства юстиции начались обсуждения, можно ли разместить здесь, например, шведских или нидерландских заключенных. Фото: Sille Annuk

Полиция безопасности (КаПо) недавно завершила оценку рисков, касающуюся идеи размещения иностранных заключенных в полупустой Тартуской тюрьме. В документе содержится рекомендация не допускать сюда исламистских экстремистов и террористов. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс согласен с этой позицией.

«Мы должны избегать превращения Эстонии в транзитную страну для преступного мира, где преступники из разных стран начнут контактировать друг с другом», - сказал Ляэнеметс.

Идея сдачи в аренду тюремных мест для иностранных заключенных уже прошла первые раунды обсуждения в правительстве. На одном из заседаний с докладом выступила министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста. Она получила мандат на проведение переговоров с потенциальными партнерами - властями Нидерландов и Швеции, чтобы лучше понять их ожидания. Кроме того, Пакоста продолжит консультации с другими министерствами внутри страны, поскольку предварительные оценки были сделаны исключительно с точки зрения Министерства юстиции.

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