Оценка рисков: исламистов не следует помещать в эстонскую тюрьму

«Мы должны избегать превращения Эстонии в транзитную страну для преступного мира, где преступники из разных стран начнут контактировать друг с другом», - сказал Ляэнеметс.

Идея сдачи в аренду тюремных мест для иностранных заключенных уже прошла первые раунды обсуждения в правительстве. На одном из заседаний с докладом выступила министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста. Она получила мандат на проведение переговоров с потенциальными партнерами - властями Нидерландов и Швеции, чтобы лучше понять их ожидания. Кроме того, Пакоста продолжит консультации с другими министерствами внутри страны, поскольку предварительные оценки были сделаны исключительно с точки зрения Министерства юстиции.