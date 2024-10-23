По данным Евростата, по уровню дигитализации эстонские предприятия отстают от среднего показателя по Европейскому союзу, особенно в том, что касается достижения высокого и очень высокого уровня дигитализации. Низкий уровень этого показателя также дает финансовым мошенникам больше возможностей в поиске слабых мест для выманивания денег.
Уровень дигитализации эстонских предприятий отстает от среднего по Европе
Индекс цифровой интенсивности демонстрирует, в какой мере предприятия используют современные цифровые технологии, такие как облачные услуги, анализ крупных массивов данных и искусственный интеллект. Индекс состоит из различных компонентов, например, наличие сайта компании, использование электронной торговли, облачных сервисов и мер кибербезопасности.
«Чем выше балл индекса, тем более предприятие технологически развито и тем больше оно интегрировало цифровые решения в свою повседневную деятельность, что помогает оценить, насколько компании готовы к вызовам цифровой эпохи. Оценка также включает организацию защиты от кибератак и выявление финансовых мошенников», - объяснил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.
По данным Евростата за 2023 год, эстонские предприятия отстают по уровню дигитализации от среднего показателя Евросоюза. По крайней мере базового уровня цифровой интенсивности достигли 59% компаний ЕС. Цель ЕС состоит в том, чтобы к 2030 году более 90% малых и средних предприятий достигли хотя бы базового уровня дигитализации.
Показатели Эстонии отстают от среднего по ЕС, особенно в достижении высокого (16,5% предприятий) и очень высокого (2,3%) уровня цифровой интенсивности. Эстонию опережают, например, такие страны, как Хорватия, Литва, Кипр и Мальта. На первом месте находится Финляндия, где индекс очень высокого уровня цифровой интенсивности составляет 13%.
Медленное развитие дигитализации в Эстонии, вероятно, связано с нехваткой ресурсов и более низкими затратами на рабочую силу. «Поскольку дигитализация и автоматизация требуют денег, многие предприятия просто не могут в это инвестировать. А так как затраты на рабочую силу в Эстонии ниже, чем в ряде других европейских стран, у предприятий также меньше мотивации дигитализировать некоторые процессы», - отметил Ткаченко.
Ткаченко объяснил, что высокий уровень дигитализации также сопряжен с определенными рисками, и в результате способны возникнуть новые уязвимости, которые могут попытаться использовать мошенники, однако цифровые инструменты в первую очередь помогают повысить безопасность: «В качестве примера можно привести автоматизированный анализ данных, позволяющий быстрее и точнее выявлять подозрительные операции и помогающий сотрудникам принимать более обоснованные решения. Облачные сервисы и безопасные хранилища данных помогают защитить конфиденциальную информацию. Сильная кибербезопасность позволяет эффективнее защищать системы компании от вредоносных программ и хакеров».
По данным Департамента полиции и погранохраны, в 2024 году произошло 25 случаев, когда мошенник выдавал себя за сотрудника компании, где на самом деле не работал, и выставлял поддельный счет на оплату. Общий ущерб от таких случаев мошенничества составил 614 896 евро.
«Поскольку мошенники используют невнимательность, исполнительность и высокий темп работы сотрудников предприятия, важно обучать людей распознавать и предотвращать мошенничество», - добавил Ткаченко.