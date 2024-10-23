В мае 1999 года в Норвегии во время лыжной прогулки провалилась под лед молодая женщина. В ледяной воде она провела 80 минут, а когда ее наконец вытащили, у нее не прощупывался пульс, а температура тела упала до 13 градусов по Цельсию. Однако чудом ей удалось выжить, пишет rus.tvnet.lv.

Хотя все это выглядит как сцена из научной фантастики или рассказ о супергерое, это реальность. 20 мая 1999 года 29-летняя шведка Анна Богенхольм вместе с двумя коллегами каталась на лыжах в горах неподалеку от норвежского города Нарвик. Подойдя к крутому склону, по которому она не раз спускалась, Анна неожиданно потеряла равновесие и упала на лед, покрывавший небольшой ручей возле водопада. Лед не выдержал и треснул, в результате чего она оказалась в воде, под 20-сантиметровым слоем льда.

Когда двое друзей Анны это обнаружили, из снега и льда торчали лишь ее лыжи, которые не позволяли ей глубже уйти под лед. Попытки вытащить Анну за ноги оказались безуспешными, так как ее одежда пропиталась водой и стала слишком тяжелой. Пока друзья бегали за помощью, Анна оставалась подо льдом, где, к счастью, ей удалось найти достаточно большой воздушный карман и она могла дышать. Ее одежда все больше и больше пропитывалась ледяной водой, температура тела падала, и в итоге она потеряла сознание.