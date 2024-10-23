«Тупая бессмысленная жестокость». Как люди с зависимостями спасались из заточения в подмосковном рехабе

В результате Вера смогла вытащить из «Вектора жизни» нескольких человек, в том числе хирурга, когда ее увезли в больницу, она связалась с его братом, и тот его забрал из центра, вспоминает Петр. «А потом, - продолжает он, - Верку мать обратно сдала, и она к нам вернулась».

«Маме промыли мозги, что мне надо продолжить лечение. Снова приехали сотрудники [центра], сделали укол и увезли», - объясняет это Вера.

«Такие люди - это огромное страдание»

Новый ребцентр, куда Ирина увезла Яну из «Вектора жизни», визуально ничем от него не отличался. Тоже загородный коттедж с небольшим участком вокруг, только не в Мытищах, а в Балашихе. Но Ирина решила рискнуть. Они договорились с дочерью, что если в новом центре ей будет так же плохо, то она во время созвона (звонки тут тоже первое время были запрещены) скажет ей какое-то кодовое слово. Но оно не понадобилось.

«Когда мы созвонились, она мне сказала: "Мама, ты не представляешь, тут совсем все по-другому, мне здесь очень нравится, я начну выздоравливать. Я уже пишу первый шаг (в программе "12 шагов", - Би-би-си), меня очень хвалят". В общем, она была в полном восторге. И я поняла, что все, слава богу, попали в нормальное место», - говорит Ирина.