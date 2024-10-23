Фото Смотрите, как работы юных художников украсили водонасосные станции Tallinna Vesi

По словам директора по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберга, целью проекта было обогащение городского пространства и предоставление молодым уличным художникам возможности самовыражения.

«Водонасосные станции в городе выполняют важную практическую функцию – они не отличаются особой архитектурой, но необходимы для обеспечения водоснабжения. К сожалению, такие объекты, как насосные станции и другие вспомогательные строения в городах, часто выглядят некрасиво, на них можно видеть неэстетичные надписи и рисунки», - отметил Томберг.

Молодым художникам была предоставлена возможность привнести в городскую среду разнообразие и эстетику и доказать, что качественно выполненное граффити может радовать всех.

Томберг добавил, что молодые художники и сотрудники Tallinna Vesi надеются на бережное отношение горожан к этим насосным станциям – таким образом, уличное искусство сможет долго радовать всех прохожих.

Украшенные уличным искусством водонасосные станции находятся в Таллинне по следующим адресам: Вильде-теэ, 132a, Выза-теэ, 26a, Сепа, 30 и Веэрику, 1.

Работа Эмили Эскель. Фото: Эмили Эскель / AS Tallinna Vesi

Автором работы под названием Vilde purk на станции по адресу Вильде-теэ, 132a является Эмили Эскель, которая черпала вдохновение из архитектуры водонасосной станции. Это цилиндрическое строение, которое художница превратила в стеклянную банку с золотыми рыбками внутри.

Работа Йоханнеса Адрика. Фото: Йоханнес Адрик / AS Tallinna Vesi

Автором уличного произведения Hedo-part по адресу Веэрику, 1а стал Йоханнес Адрик, который хотел изобразить связанное с водой животное или птицу и выбрал утку.

Работа Аурелии Грейс Талмон. Фото: Аурелия Грейс Талмон / AS Tallinna Vesi

Аурелия Грейс Талмон украсила водонасосную станцию по адресу Сепа, 30 произведением Sürreaalne Sepa. Свою работу она описала так: «Лежащий дух моря отдыхает, защищая город Таллинн и всех, кто ежедневно проходит мимо этого здания по пути к морю».

Работа Марии Корнюшко. Фото: Мария Корнюшко / AS Tallinna Vesi

На водонасосной станции по адресу Выза-теэ, 26a Мария Корнюшко создала произведение под названием Kevadised veed. Она описала свою идею так: «Я решила изобразить всем знакомого с детства Сипсика. Бумажные кораблики символизируют детские мечты и чувство свободы».

«Уличное искусство должно быть понятным для всех, вызывать теплые чувства и пробуждать приятные воспоминания», - считают студенты EKA.