ОБЗОР Сотни миллионов евро налогоплательщиков: смотрите, какие компании в этом году получили господдержку

По данным, опубликованным EISA, в этом году было выделено около 214 миллионов евро. Крупнейшую сумму к 15 октября получила Skeleton Technologies - 18,8 миллиона евро на проект, связанный с водородом. Хотя иногда говорят, что государство вовсе не поддерживает предпринимательство, это далеко не так: в последние годы Skeleton постоянно находилась в списке получателей поддержки от EISA. В 2023 году компания получила 3,2 миллиона евро, в 2022 году - 1,9 миллиона, а в 2021 году - 1,5 миллиона евро.