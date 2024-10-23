В течение многих лет объединенное учреждение KredEx и EAS под названием EISA выплатило сотни миллионов евро в виде поддержки, связанной с предпринимательством. Анализируя последние годы, можно отметить, что крупные суммы поддержки получают компании, которые последовательно подают соответствующие заявки.
ОБЗОР ⟩ Сотни миллионов евро налогоплательщиков: смотрите, какие компании в этом году получили господдержку
По данным, опубликованным EISA, в этом году было выделено около 214 миллионов евро. Крупнейшую сумму к 15 октября получила Skeleton Technologies - 18,8 миллиона евро на проект, связанный с водородом. Хотя иногда говорят, что государство вовсе не поддерживает предпринимательство, это далеко не так: в последние годы Skeleton постоянно находилась в списке получателей поддержки от EISA. В 2023 году компания получила 3,2 миллиона евро, в 2022 году - 1,9 миллиона, а в 2021 году - 1,5 миллиона евро.
Если посмотреть на список получателей поддержки за последние годы, можно заметить, что одна-две компании получают особенно крупные суммы, затем идет несколько десятков компаний, которым выделяется около миллиона евро, и дальше следуют те, кто получает несколько сотен тысяч евро. Например, в этом году 37 компаний получили более миллиона евро, в общей сложности 152 миллиона - то есть половину всей суммы поддержки. Всего же получателей было более 700.