Сезон фигурного катания постепенно набирает ход, все лучшие эстонские фигуристы уже выступили как минимум на одном соревновании. Этот сезон очень важен: во-первых, из-за того, что в Таллинне вновь пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию, а во-вторых, будет разыграна большая часть путевок на зимнюю Олимпиаду 2026 года Милан-Кортина.
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Жесткая конкуренция: на домашнем чемпионате Европы выступят лишь несколько эстонских фигуристов
Чемпионат европы по фигурному катанию будет проводиться в Таллинне уже в третий раз за последние 15 лет. Впервые сильнейших фигуристов Старого Света выбирали в ледовом холле Рокка-аль-Маре в 2010 году, затем – уже в 2022 году – в ледовом холле Тондираба. Вновь в Тондираба пройдет и чемпионат европы 2025 – с 28 января по 2 февраля.
К сожалению, фигурное катание – та дисциплина, в которой организация титульного соревнования не дает стране никаких дополнительных мест для спортсменов. Квота Эстонии зависит от результатов прошлого года. Прошлой зимой на проходившем в Каунасе чемпионате Европы серебро среди мужчин-одиночников выиграл эстонский фигурист Александр Селевко.