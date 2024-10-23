Жесткая конкуренция: на домашнем чемпионате Европы выступят лишь несколько эстонских фигуристов

Чемпионат европы по фигурному катанию будет проводиться в Таллинне уже в третий раз за последние 15 лет. Впервые сильнейших фигуристов Старого Света выбирали в ледовом холле Рокка-аль-Маре в 2010 году, затем – уже в 2022 году – в ледовом холле Тондираба. Вновь в Тондираба пройдет и чемпионат европы 2025 – с 28 января по 2 февраля.