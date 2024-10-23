Эстонские ученые: мамонты вымерли не из-за изменений климата

Исследование подчеркивает еще один важный аспект вымирания мамонтов - рацион питания. Кривокорин и его коллеги полагают, что изменение климата было не единственной причиной вымирания мамонтов, важную роль сыграла и доступность питательных веществ.

«Наше исследование показывает, что рацион и доступность питательных веществ могли быть ключевым фактором в процессе вымирания мамонтов, - говорит Кривокорин. - Дальнейшие анализы – такие как исследования изотопов углерода и азота, помогут уточнить, могла ли нехватка питательных веществ быть одной из причин исчезновения этих крупных животных».

Исследование не только проливает свет на жизнь мамонтов и историю изменения климата, но также и помогает понять, как изменение климата влияет на крупных травоядных и сегодня. «Изучение жизни мамонтов может предоставить нам ценную информацию о том, как изменение климата повлияло на экосистемы в прошлом и как оно может повлиять на крупных животных сегодня», - отмечает Кривокорин.

Помимо изучения жизни мамонтов, эти новые открытия могут также дать представление о том, как жили и кочевали люди в том же регионе в тот же период. Смогли ли они выжить в таких климатических условиях? Как далеко они кочевали и как сосуществовали с мамонтами? Это вопросы, на которые ученые планируют найти ответы в дальнейших исследованиях.

Кривокорин и его исследовательская команда планируют продолжить изучение рациона и истории среды обитания мамонтов, чтобы лучше понять, что привело к исчезновению этих крупных животных. Эти исследования также могут дать важную информацию о влиянии сегодняшнего изменения климата на крупных травоядных животных и экосистемы в более широком смысле.