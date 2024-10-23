ФОТО В Латвии полиция раскрыла сеть из 11 человек, занимавшихся распространением наркотиков через соцсети

В распоряжение полиции попала информация о том, что лица в организованной группе занимаются сбытом наркотиков через Telegram-каналы.

30 сентября этого года полиция задержала девять человек, а 14 октября в ходе дальнейшего расследования - еще двоих. Среди подозреваемых оказались лица, ранее судимые за преступления, связанные с наркотиками.

Следствие усиановило, что в преступную группу входили организаторы, поставщики наркотиков, закладчики и те, кто занимался получением денег. Возраст подозреваемых варьируется от 23 до 35 лет, все они продавали наркотики через популярную платформу и социальные сети, распространяя их как в Риге, так и по всей Латвии.

Полицейские провели более 12 обысков по разным адресам и в автомобилях подозреваемых лиц. Всего у лиц изъяли 1,5 килограмма кокаина, 3,1 килограмма марихуаны, 1,3 килограмма кристаллов MDMA, около 560 граммов амфетамина, 400 граммов гашиша, 1325 таблеток MDMA и 120 марок ЛСД. Кроме того, изъято 18 160 евро наличных, которые, скорее всего, были получены нелегальным путем.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.

Восьми подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - не связанные с лишением свободы меры пресечения.

После проведения процессуальных действий будет решаться вопрос об уничтожении изъятых наркотических средств.