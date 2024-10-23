Превысила ли полиция полномочия, изъяв копию Лихулаского памятника, на которой не было нацистской символики?

Партнер юридической фирмы Sorainen Карри Гинтер, оценивая произошедшее, был категоричен: «На мой взгляд, такое поведение должно быть явно осуждено обществом, при этом необходимо выдвинуть требование, чтобы государство действовало в соответствии с принципами уважения свобод».