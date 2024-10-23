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Превысила ли полиция полномочия, изъяв копию Лихулаского памятника, на которой не было нацистской символики?

Перевод: Ева Ойжинская
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31 августа полиция конфисковала копию скандально известного памятника, который везли в Лихула. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что проведенная полицией семиотическая экспертиза не выявила на копии монумента нацистских символов.
31 августа полиция конфисковала копию скандально известного памятника, который везли в Лихула. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что проведенная полицией семиотическая экспертиза не выявила на копии монумента нацистских символов. Фото: Eesti Leegioni Sõprade Klubi

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу в понедельник, признал, что на конфискованной полицией копии Лихулаского монумента не обнаружили нацистских символов.

Партнер юридической фирмы Sorainen Карри Гинтер, оценивая произошедшее, был категоричен: «На мой взгляд, такое поведение должно быть явно осуждено обществом, при этом необходимо выдвинуть требование, чтобы государство действовало в соответствии с принципами уважения свобод».

31 августа полиция конфисковала копию скандально известного монумента, остановив в Харьюмаа перевозивший его фургон и подняв памятник из кузова с помощью крана.

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