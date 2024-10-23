Рига и Вильнюс вместо Нарвы и Тарту: трудоустраивающий украинцев стартап намерен покорить рынок балтийских столиц

Сейчас, по словам руководителя WiseClean Влада Белопольского, стартап выполняет в Таллинне порядка 250 уборок в месяц, и является крупнейшей в Эстонии платформой, на которой регистрируются для дополнительного заработка.

В настоящее время WiseClean открыл очередной раунд привлечения инвестиций, рассчитанный преимущественно на бизнес-ангелов. Белопольский рассчитывает, что если ему удастся привлечь 350 000 евро, этого должно хватить, чтобы выйти на рынки Риги и Вильнюса и через короткий промежуток времени выйти на них на безубыточность.

«Нам достаточно легко выйти на рынки других стран Балтии, потому что это для нас понятные рынки, они находятся рядом, мы понимаем, как искать инвесторов, чтобы собрать деньги для выхода на эти рынки», - прокомментировал Белопольский, стартап которого к течение полугода рассчитывает удвоить число заказов и вскоре достичь годового оборота в один млн евро.

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