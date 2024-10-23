Таллинн объявил ландшафтно-архитектурный конкурс на оформление сада Украины

По словам вице-мэра Мадле Липпус, объявленный конкурс является логичным продолжением принятого в 2022 году решения городской управы присвоить центральной части парка Лембиту название в честь свободы Украины.

«При выборе месторасположения для сада Украины важную роль сыграло само место: в непосредственной близости от парка находятся здание Министерства иностранных дел и площадь Исландии, которые вместе с садом Украины станут единым ансамблем», - пояснила Липпус.

«Цель конкурса - модернизировать парк с помощью средств ландшафтной архитектуры и создать символический объект – сад Украины, который, сохраняя логику парка, придаст ему новое значение и увеличит биоразнообразие парка. Объект может быть инсталляцией, произведением лэнд-арта или другим пространственным решением, которое учитывает культурные и природные ценности парка и добавляет ему новый, значимый слой», - отметила Липпус.

Зеленым цветом обозначена часть парка Лембиту, на пространственное решение которой объявлен конкурс. Фото: Таллинский департамент городского планирования.

Обновление парка также исходит из необходимости модернизировать его, чтобы он лучше соответствовал развивающемуся центру города и потребностям жителей.

Задача конкурса предусматривает создание решения, благодаря которому в городском пространстве появится место, символизирующее поддержку свободы и территориальной целостности Украины, и при этом будет соответствовать существующим природным ценностям парка Лембиту.

Объект должен гармонировать с общим обликом парка и выражаться скорее в виде тонкого ландшафтного послания или архитектурного вмешательства, а не в радикальной перепланировке парка. Дополнительную ценность проекту придаст участие украинских архитекторов, ландшафтных архитекторов или художников.

В июле отдел Таллиннского департамента городского планирования, занимающийся созданием городского пространства, провел сбор идей среди горожан, чтобы обозначить ценности и использование парка Лембиту, а также получить предложения для создания лэнд-арт-объекта в поддержку Украины. Как составляющаяся общая планировка Кесклинна, так и недавний сбор идей подчеркивают необходимость наличия зеленых оазисов рядом с местом жительства в оживленном центре города.

Конкурс ландшафтной архитектуры организует Таллиннский департамент городского планирования в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, Союзом архитекторов Эстонии и Союзом ландшафтных архитекторов Эстонии.

Призовой фонд конкурса составляет в общей сложности 35 000 евро. Срок подачи конкурсных работ в регистр государственных закупок – 9 января 2025 года. Номер ссылки конкурса – 285931.