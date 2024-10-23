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Попавший в тяжелую аварию помощник Тянака: могу ходить – это прекрасно. Но травма серьезная

Перевод: Инна Мельникова
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Кулдар Сикк (в центре) на ралли Саарема, которое прошло две недели назад.
Кулдар Сикк (в центре) на ралли Саарема, которое прошло две недели назад. Фото: Irina Mägi

На прошедшем на прошлой неделе Центральноевропейском ралли произошло серьезное ДТП, в ходе которого тяжелую травму получил один из ближайших помощников Оття Тянака, его бывший штурман Кулдар Сикк.

Сикк, которого доставили из Чехии в Таллинн под медицинский присмотр, признал, что травма спины очень серьезная и ему очень повезло, что он может ходить на своих ногах.

ДТП произошло в минувшую пятницу утром, когда гравийную трассу Центральноевропейского ралли преодолевали в Чехии. Экипаж-разведчик (gravel crew) Тянака – Кен Торн и кулдар Сикк – были на пути на третий спецучасток, когда внезапно вылетели с трассы.

Можно ли это происшествие считать несчастьем или все-таки роковым стечением обстоятельств?

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