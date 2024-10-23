фото Невероятные приключения хорька Мусьту завершились возвращением домой

В деревне Мынисте в Вырумаа Ромет Пазуханитш потерял своего хорька Мусьту, когда та выбралась на улицу через незакрытую балконную дверь.

«Мусьту любит сама выбираться из клетки, и на этот раз это произошло, когда я был на работе в школе», - отметил учитель. Другой хорек, Робби, остался в клетке и ждал Мусьту, но после ее исчезновения был подавлен и перестал нормально есть.