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фото Невероятные приключения хорька Мусьту завершились возвращением домой

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Хорек Мусьту, который пропал более недели назад, был найден вдали от дома в контейнере для сбора биоотходов и вернулся к своему хозяину. Владелец сердечно благодарен всем, кто помог в поисках зверька.

В деревне Мынисте в Вырумаа Ромет Пазуханитш потерял своего хорька Мусьту, когда та выбралась на улицу через незакрытую балконную дверь.

«Мусьту любит сама выбираться из клетки, и на этот раз это произошло, когда я был на работе в школе», - отметил учитель. Другой хорек, Робби, остался в клетке и ждал Мусьту, но после ее исчезновения был подавлен и перестал нормально есть.

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