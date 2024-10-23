Сегодня город Таллинн и Фонд «Открытая Школа» заключили соглашение о намерениях, направленное на создание новой муниципальной общеобразовательной школы в районе Пыхья-Таллинн с обучением на эстонском языке. В рамках данного соглашения планируется основать Таллиннскую открытую Школу, которая предоставит учащимся района дополнительные школьные места и разнообразные образовательные возможности.
Подписано соглашение о намерениях по созданию новой муниципальной школы в Таллинне
Соглашение о намерениях подписали вице-мэр Таллинна Алексей Яшин и председатель совета Фонда «Открытая Школа» (SA Avatud Kool) Расмус Раск.
«Пыхья-Таллинн - динамично развивающийся район, в котором проживает много семей с детьми. В ближайшие десять лет дефицит школьных мест может достигнуть 1200, и превращение Открытой школы в муниципальное учебное заведение является важным шагом в решении этой проблемы, - подчеркнул вице-мэр Алексей Яшин. - Мы рады, что новая муниципальная школа сможет воспользоваться ценным опытом Открытой школы в области преподавания языков и применения культурочувствительного подхода. Этот современный и методически выверенный подход, несомненно, существенно обогатит систему образования города».
Председатель совета Фонда «Открытая школа» Расмус Раск отметил, что преобразование школы в муниципальное учебное заведение было их долгосрочной целью. «Открытая школа - это инновационное учреждение, где обучаются дети из семей с разным культурным фоном. За восемь лет школа постоянно развивалась, и мы непрерывно совершенствовали свою образовательную модель. Недавно Министерство образования и науки в своем положительном заключении после проведения надзора подтвердило, что такие методики, как проектное обучение, интеграция предметов и языков, дни самостоятельного обучения и другие современные подходы, эффективно способствуют развитию независимых учащихся и успешному освоению академических знаний».
Раск также подчеркнул, что, став частью школьной сети Таллинна, Открытая школа будет доступна для всех детей района, независимо от финансовых возможностей их семей.
В рамках сотрудничества Фонд «Открытая Школа» завершит деятельность одноименной частной школы 31 августа 2025 года. Фонд не будет участвовать в организации образовательного процесса в новой муниципальной школе. Таллиннская Открытая школа станет эстонскоязычным учебным заведением для учеников 1-9 классов, в котором планируется обучать как минимум 648 детей. Всем учащимся, которые будут посещать частную школу в 2024/2025 учебном году и зарегистрированы в Таллинне, будет предоставлено место в новой школе с начала 2025/2026 учебного года. Город создаст необходимые условия для учебного процесса и обеспечит соответствующие помещения по адресу ул. Ауна, 6.
На данный момент частная школа «Открытая школа» располагается по адресу ул. Ауна, 6. Городское собрание Таллинна рассматривает вопрос о передаче этого здания в собственность города. После завершения сделки будут приняты окончательные решения по его дальнейшему использованию. Согласно соглашению о намерениях, город предложит частной школе возможность арендовать помещения на данном объекте до завершения ее работы, что обеспечит прозрачность переходного периода.
Учебная программа новой муниципальной школы будет разработана на основе концепции Открытой школы, однако город Таллинн не будет принимать на себя имущественные активы фонда, его права или обязательства.
Следующим шагом станет рассмотрение проекта создания Таллиннской открытой школы на заседаниях городского управления и городского собрания.