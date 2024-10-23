Во вторник в Хельсинки собрались 70 водителей такси Bolt на протест против того, что после вычетов комиссии от компании им почти ничего не остается, кроме удовольствия от вождения, пишет Äripäev.
Водители такси требуют от Bolt повышения заработной платы
Водители такси Bolt требуют повышения заработной платы и большей прозрачности в ценообразовании, сообщает новостной портал Yle.
Эстонская платформа, работающая в Финляндии несколько лет, снизила цену поездок, но увеличила комиссию для водителей, в результате чего они получают меньше за каждую поездку, чем раньше.