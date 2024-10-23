Ср, 23.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Водители такси требуют от Bolt повышения заработной платы

Copy
Такси Bolt. Фото иллюстративное.
Такси Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Во вторник в Хельсинки собрались 70 водителей такси Bolt на протест против того, что после вычетов комиссии от компании им почти ничего не остается, кроме удовольствия от вождения, пишет Äripäev.

Водители такси Bolt требуют повышения заработной платы и большей прозрачности в ценообразовании, сообщает новостной портал Yle.

Эстонская платформа, работающая в Финляндии несколько лет, снизила цену поездок, но увеличила комиссию для водителей, в результате чего они получают меньше за каждую поездку, чем раньше.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх