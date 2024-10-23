Хотя потребители становятся все более осведомленными и лучше умеют распознавать мошенничество, злоумышленники постоянно изобретают новые способы обмана для выманивания денег. Это означает, что даже самый уверенный и информированный потребитель должен оставаться бдительным и не доверять сомнительной информации, поясняет руководитель отдела по предотвращению и расследованию финансовых преступлений Swedbank Ээро Эргма.
Банк назвал наиболее распространенные схемы мошенничества в Эстонии
Хотя многие люди стали более внимательными при чтении электронной почты или сообщений, поводов для излишнего оптимизма пока немного. Еще очень много людей, которые не знают об опасностях фишинга и не умеют их распознавать, или же принимают решения в спешке. И то, и другое делает их легкой добычей для киберпреступников.
Технологии постоянно развиваются, и мошенники пользуются техническими новинками. Цель мошенников всегда одна: получить личные данные или деньги людей. Каждый день мы получаем новости о людях, ставших жертвами различных схем и попавшихся как на классические, так и совершенно новые приемы мошенников.
Согласно статистике Swedbank, фишинг - самое распространенное мошенничество. Далее мы приводим пять самых распространенных видов мошенничества и способы их распознавания.
Выманивание данных
Как уже упоминалось выше, согласно нашей статистике, фишинг является самым распространённым мошенничеством в Эстонии. Одной из платформ, используемых для этой цели, является Facebook Marketplace, где мошенники стремятся получить как можно больше личных данных, чтобы затем воспользоваться ими в своих преступных махинациях.
Поэтому важно убедиться в том, что человек или компания, продающие или покупающие товары в интернете, являются подлинными. Также часто данные выманиваются под именем Omniva или другой курьерской службы.
В случае получения подозрительного письма о получении посылки или о плате за услуги обязательно проверьте домен электронной почты или ссылку в сообщении и спросите себя: «Жду ли я сейчас посылку, и куда мне предлагают ввести свои банковские данные». Истина кроется в деталях, поэтому текст подтверждающих сообщений, выводимых, например, Swedbank, теперь настолько подробен, что из его прочтения должно быть однозначно ясно, какое действие вы предпринимаете.
Мошеннические звонки
Помимо традиционных мошеннических звонков, поступающих якобы из банка, все чаще встречаются звонки, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, которые невозможно отличить от обычного звонка.
Если посторонний номер и голос легко распознать, то с помощью ИИ можно подделать голос близкого человека, например ребенка или друга, который попросит Вас быстро перевести деньги. По телефону практически невозможно определить, кто говорит на другом конце провода - искусственный интеллект или реальный человек.
В этом случае важно быть бдительным и убедиться, что на другом конце линии находится именно тот человек, с которым вы общаетесь, используя заранее оговорённое кодовое слово. В Эстонии таких видов мошенничества пока ещё очень мало, но в других странах мира их число растёт. Кроме того, в Эстонии распространены звонки, где мошенники выдают себя за сотрудников полиции.
Инвестиционное мошенничество
Это мошенничество, в котором людям предлагают быстро разбогатеть с помощью фальшивых инвестиционных кампаний. Золотое правило здесь таково: если обещанное вознаграждение слишком щедрое, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это мошенничество. Кроме того, мошенники звонят своими «старым знакомым», которые уже становились жертвами инвестиционного мошенничества.
В некоторых случаях это происходит через несколько лет. Жертве говорят, что звонящий представляет юридическую фирму, которая поможет вернуть потерянные деньги. Для этого, якобы, необходимо заплатить различные налоги. Тех, кто «клюет» на эту историю, обманывают во второй раз. Небольшими суммами жертвы часто выплачивают мошенникам больше, чем был первоначальный убыток, даже не подозревая об этом.
Мошенничество с авансовыми платежами
Мошенничество с предоплатой подразумевает взимание с жертвы аванса за товары или услуги, которых на самом деле не существует. Наиболее распространенная форма мошенничества - продажа несуществующих товаров через интернет, чаще всего телефонов и другой электроники.
Жертвами становятся также люди, которые внесли большую сумму денег за автомобили, найденные на зарубежных порталах по продаже автомобилей. Основные признаки мошенничества - предложение значительно более низкой цены и просьба действовать быстро. Чтобы избежать этого, следует критически относиться к подобным предложениям, изучать справочную информацию о продавце и пользоваться только услугами компаний, предоставляющих о себе полную и проверяемую информацию.
Фишинговые любовные письма, письма о наследстве и о выигрыше в лотерею
Если умер неизвестный вам дальний родственник в другой стране и вас просят отправить свои данные или внести предоплату, чтобы получить его наследство, это явное мошенничество. Люди, требующие оплаты различных судебных издержек, не являются честными исполнителями.
Стоит помнить, что если вы не заказывали и не пользовались услугой, то вы не обязаны за нее платить. Кроме того, часто встречаются уведомления о неизвестных лотерейных призах, что также является мошенничеством. Если вы не помните, что участвовали в лотерее, не стоит переходить по ссылкам или вводить свои данные. Кроме всего прочего, следует быть осторожным при общении с незнакомцами в интернете, ведь никогда не знаешь, кем на самом деле может оказаться человек по ту сторону экрана.
Большинство людей уверены, что они в состоянии распознать такие мошенничества и не станут их жертвами. Однако в Swedbank постоянно обращаются люди, которые теоретически должны были бы распознать мошенничество, но в стрессовой ситуации их внимание рассеивается, и они все равно становятся жертвами.
Это, в свою очередь, вызывает у этих людей чувство неловкости от того, что они, несмотря на свое обычное сознательное поведение, стали жертвой мошенничества. Однако важно понимать, что мошенники становятся всё более изощренными и что любой из нас может попасть в их сети. Поэтому самое главное - сохранять бдительность и знать о возможных видах мошенничества, чтобы не стать их жертвой.