Банк назвал наиболее распространенные схемы мошенничества в Эстонии

Мошенничество с авансовыми платежами

Мошенничество с предоплатой подразумевает взимание с жертвы аванса за товары или услуги, которых на самом деле не существует. Наиболее распространенная форма мошенничества - продажа несуществующих товаров через интернет, чаще всего телефонов и другой электроники.

Жертвами становятся также люди, которые внесли большую сумму денег за автомобили, найденные на зарубежных порталах по продаже автомобилей. Основные признаки мошенничества - предложение значительно более низкой цены и просьба действовать быстро. Чтобы избежать этого, следует критически относиться к подобным предложениям, изучать справочную информацию о продавце и пользоваться только услугами компаний, предоставляющих о себе полную и проверяемую информацию.

Фишинговые любовные письма, письма о наследстве и о выигрыше в лотерею

Если умер неизвестный вам дальний родственник в другой стране и вас просят отправить свои данные или внести предоплату, чтобы получить его наследство, это явное мошенничество. Люди, требующие оплаты различных судебных издержек, не являются честными исполнителями.

Стоит помнить, что если вы не заказывали и не пользовались услугой, то вы не обязаны за нее платить. Кроме того, часто встречаются уведомления о неизвестных лотерейных призах, что также является мошенничеством. Если вы не помните, что участвовали в лотерее, не стоит переходить по ссылкам или вводить свои данные. Кроме всего прочего, следует быть осторожным при общении с незнакомцами в интернете, ведь никогда не знаешь, кем на самом деле может оказаться человек по ту сторону экрана.

Большинство людей уверены, что они в состоянии распознать такие мошенничества и не станут их жертвами. Однако в Swedbank постоянно обращаются люди, которые теоретически должны были бы распознать мошенничество, но в стрессовой ситуации их внимание рассеивается, и они все равно становятся жертвами.

Это, в свою очередь, вызывает у этих людей чувство неловкости от того, что они, несмотря на свое обычное сознательное поведение, стали жертвой мошенничества. Однако важно понимать, что мошенники становятся всё более изощренными и что любой из нас может попасть в их сети. Поэтому самое главное - сохранять бдительность и знать о возможных видах мошенничества, чтобы не стать их жертвой.