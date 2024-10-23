Кто должен страховать съемное жилье – арендодатель или арендатор?

Перед тем как сдать жилое помещение в аренду, собственнику необходимо уведомить страховщика о своих намерениях. Хотя риски на арендуемом объекте несколько отличаются от тех, что связаны с собственным имуществом, страховщик утверждает, что не стоит беспокоиться о значительном увеличении страховых взносов.

Однако если в страховом договоре не указано, что квартира используется как арендуемое помещение, и что защита также охватывает преднамеренно причиненный ущерб, страховая компания может отказать в выплате, если ущерб был нанесен арендатором.

Как отмечает Гилден, недобросовестные арендаторы могли потушить сигарету на подоконнике, в результате чего образовалась дыра, сломали мебель или на протяжении всего срока аренды не делали уборку, что делает использование обычных чистящих средств недостаточным.

«К счастью, большинство арендаторов воспринимают арендованное жилье как свой дом, и мы чаще всего сталкиваемся с теми же проблемами, что и в любом другом жилище. Наиболее распространенными являются, безусловно, повреждения от воды, вызванные оставленным открытым краном или протекающим соединением стиральной машины, - отметила Гилден. - Ущерб так же может возникнуть из-за пожара, начавшегося из-за оставленных без присмотра свечей и неосторожного курения».

В число распространенных убытков входит повреждение мебели и бытовой техники, а также неприятности, которые доставляют воры, никогда не уходящие с пустыми руками.

Арендаторы должны застраховать свое личное имущество