Если вы являетесь собственником съемного жилья или его арендатором, перед вами неизбежно встает вопрос: обязан ли заботиться о страховании только собственник недвижимости или ответственность также лежит на арендаторе?
Кто должен страховать съемное жилье – арендодатель или арендатор?
Многие из нас слышали от знакомых или в СМИ истории об арендаторах, которые никогда не делали уборку в арендуемом жилье или даже разводили костры на балконе, разрешали своим питомцам использовать одну из комнат как туалет или вообще разрушали квартиру.
Бывали случаи, когда арендатор оставлял воду в ванной включенной, что приводило к повреждению квартиры нижнего соседа. А что произойдет, если в квартиру проникнут грабители и украдут технику и другие ценные вещи?
«Лучшую страховую защиту обеспечивает сочетание страховых полисов, заключенных арендодателем и арендатором. А это означает, что обе стороны должны быть застрахованы, и каждая должна чувствовать ответственность и потребность в страховании», - говорит Дагмар Гилден, менеджер по страхованию жилья в Seesam.
Защита имущества – это обязанность собственника
По словам страховщика, собственник может застраховать не только саму недвижимость, но и внутреннюю отделку, встроенную кухонную мебель, сантехнику, ковры, бытовую технику и другие предметы, использующиеся в квартире.
Напоминание для арендодателя
- Сообщите страховщику о сдаче вашего жилья в аренду.
- Защитите себя с помощью дополнительной страховки от потери арендного дохода.
- Учитывайте естественный износ: повседневное использование – это нормально и не покрывается страховкой.
«Кроме того, собственник может застраховать себя от потери арендного дохода. Необходимость в этой страховой защите возникает при значительных убытках, которые нарушают повседневную жизнь настолько, что арендатор не может жить в арендуемом помещении во время ремонта и, соответственно, не может оплачивать аренду. Такие ситуации могут возникнуть, например, в случае серьезных повреждений ванной или кухни», – объяснила Гилден.
Перед тем как сдать жилое помещение в аренду, собственнику необходимо уведомить страховщика о своих намерениях. Хотя риски на арендуемом объекте несколько отличаются от тех, что связаны с собственным имуществом, страховщик утверждает, что не стоит беспокоиться о значительном увеличении страховых взносов.
Однако если в страховом договоре не указано, что квартира используется как арендуемое помещение, и что защита также охватывает преднамеренно причиненный ущерб, страховая компания может отказать в выплате, если ущерб был нанесен арендатором.
Как отмечает Гилден, недобросовестные арендаторы могли потушить сигарету на подоконнике, в результате чего образовалась дыра, сломали мебель или на протяжении всего срока аренды не делали уборку, что делает использование обычных чистящих средств недостаточным.
«К счастью, большинство арендаторов воспринимают арендованное жилье как свой дом, и мы чаще всего сталкиваемся с теми же проблемами, что и в любом другом жилище. Наиболее распространенными являются, безусловно, повреждения от воды, вызванные оставленным открытым краном или протекающим соединением стиральной машины, - отметила Гилден. - Ущерб так же может возникнуть из-за пожара, начавшегося из-за оставленных без присмотра свечей и неосторожного курения».
В число распространенных убытков входит повреждение мебели и бытовой техники, а также неприятности, которые доставляют воры, никогда не уходящие с пустыми руками.
Арендаторы должны застраховать свое личное имущество
Хотя арендаторы не обязаны страховать квартиру, им все же стоит позаботиться о страховании своих личных вещей, таких как мебель, техника и другие предметы, которые они привозят в жилье. Личные вещи арендатора не защищены страховкой собственника квартиры. Страховка собственника, например, покрывает восстановление квартиры в случае пожара или кражи, однако не защищает личное имущество арендатора.
Напоминание для арендатора
- Защитите свое личное имущество, оформив отдельную страховку для техники, мебели и других предметов.
- Оформите страхование ответственности, чтобы защититься от неожиданных происшествий, таких как затопление или пожар, которые могут повредить как вашу квартиру, так и соседние.
- Точно оцените стоимость вашего имущества. Не забывайте учитывать и мелкие вещи, такие как одежда, кухонные принадлежности и книги.
В связи с оценкой имущества как собственникам, так и арендаторам рекомендуется не занижать ценность своих вещей. При возмещении убытков многие пострадавшие учитывают только крупные предметы, такие как телевизоры и холодильники, забывая об одежде, кухонных принадлежностях и книгах.
«После пожара все эти вещи придется заменить, и общая стоимость даже мелких предметов может составить довольно большую сумму, которая существенно ударит по кошельку. Особое внимание стоит уделить произведениям искусства, антиквариату, редким коллекциям и драгоценным камням», - подчеркнула Гилден.
Помимо страхования личного имущества, арендаторам будет полезно иметь и страхование ответственности. Оно защитит арендатора от ущерба, который может возникнуть у соседей или в других квартирах из-за его действий. Например, забытый открытый кран может привести к затоплению соседей и испортить дорогостоящую мебель.
В итоге, страхование арендного жилья должно быть выгодно обеим сторонам, так как это обеспечивает защиту и способствует спокойному процессу аренды, предотвращая крупные дополнительные расходы в случае непредвиденных обстоятельств.