Еще двое воющих против Украины на стороне РФ лишены гражданства Литвы

Виталиюс Казакявичюс, 1984 года рождения, и Юозас Самуолис, 1978 года рождения, лишены литовского гражданства решением министра внутренних дел Агне Билотайте. Оба они родились в Литве.

Их лишили гражданства после получения информации от спецслужб, что указанные лица вероятно служат в российских вооруженных силах.

«Департамент миграции получил информацию от спецслужб страны, что оба этих человека, возможно, служат на стороне сил Российской Федерации и воюют против Украины», - подтвердил BNS в среду представитель ведомства по связям с общественностью Рокас Пукинскас.

По его словам, связаться с этими лицами по официальным каналам не удалось, но Закон о гражданстве предусматривает возможность лишения человека гражданства, если он служит на службе другого государства без разрешения правительства.

Именно на этом основании министр внутренних дел признал, что Казакявичюс и Самуолис утратили литовское гражданство.

Гражданин Литвы Кястутис Кветкаус, служивший в российской армии и воевавший в Украине, в середине сентября также был лишен литовского гражданства.