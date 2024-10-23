ФОТО Рийгикогу готовится к сокращениям: как парламент может показать солидарность с народом?

Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») отметил, что обсуждение было содержательным: «Присутствующие согласились с необходимостью сократить компенсации. Вопрос в том, на сколько. Сейчас мы обсудим возможные компромиссы с фракциями и затем снова соберемся», - сказал Хуссар.