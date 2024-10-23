ФОТО Рийгикогу готовится к сокращениям: как парламент может показать солидарность с народом?

В среду утром в Рийгикогу собрались члены совета старейшин для обсуждения вопроса сокращения компенсаций за служебные расходы. Все единодушно согласились, что парламент должен пойти на сокращение, чтобы быть солидарным с обществом. Дискуссия продолжится на следующей встрече.
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Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») отметил, что обсуждение было содержательным: «Присутствующие согласились с необходимостью сократить компенсации. Вопрос в том, на сколько. Сейчас мы обсудим возможные компромиссы с фракциями и затем снова соберемся», - сказал Хуссар.
На данный момент максимальная сумма компенсаций за служебные расходы для члена Рийгикогу составляет 1793,98 евро в месяц.