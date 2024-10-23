Mercedes вылетел с дороги: водителю стало плохо во время движения

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA) Керли Вирга, поздно вечером вчера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Нави автомобиль Mercedes вылетел с дороги.

Полиция установила, что состояние водителя резко ухудшилось во время движения, что и стало причиной того, что автомобиль оказался в кювете. Полицейские подтвердили, что водитель был трезв. Скорая помощь доставила его в больницу для дальнейшего медицинского обследования.

«Это не всегда возможно, поскольку проблемы со здоровьем могут возникнуть внезапно. Однако даже при легком головокружении или появлении пятен перед глазами следует немедленно остановить автомобиль, чтобы предотвратить серьезные травмы, которые могут возникнуть в случае аварии», - добавила она.