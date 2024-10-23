Bloomberg: в Евросоюзе обсуждают создание собственной разведки для «повышения устойчивости к кризисам»

Автор доклада считает, что Евросоюз должен создать полноценный разведывательный орган, чтобы противостоять угрозам со стороны иностранных государств, а также «решительно реагировать» на шпионаж на территории блока.

Источники агентства рассказали, что новая разведывательная служба ЕС, согласно предложениям Ниинистё, должна собирать собственные разведданные об угрозах, которые исходят из других стран и направлены против блока. При этом служба не должна дублировать функции национальных агентств.

У Евросоюза нет своей разведывательной службы, и чиновники ЕС анализируют общедоступные источники и данные, полученные от стран - членов Евросоюза, что ограничивает возможность выявлять и реагировать на потенциальные угрозы, говорится в докладе.

Предполагается, что Ниинистё предложит расширить полномочия Разведывательного и ситуационного центра ЕС - органа, который объединяет спецслужбы стран блока. В частности, по словам источников, центр может заняться сбором разведданных, в том числе при помощи европейских дипломатов.

Кроме того, Ниинистё предлагает ввести в странах ЕС одинаковые законы по поводу шпионажа и незаконной тайной деятельности, чтобы отдельные государства не становились убежищами для шпионов. Также предлагается, чтобы для дипломатов из третьих стран, представляющих угрозу, действовали ограничения на передвижения внутри ЕС.

Как ожидается, Саули Ниинистё опубликует доклад на следующей неделе, то есть в конце октября - начале ноября. По словам источников, к моменту публикации проект доклада может быть изменен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Саули Ниинистё подготовить соответствующий доклад в марте 2024 года. Как отмечает Bloomberg, доклад подготовлен на фоне таких растущих рисков, как действия президента РФ Владимира Путина на востоке ЕС, конфликты на Ближнем Востоке, рост влияния Китая и появление новых гибридных угроз, например, миграционных кризисов, организованных Россией и Беларусью.

Европейская комиссия официально отказалась от комментариев.