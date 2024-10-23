Компания рушит мифы: как работа в клиентском сервисе открывает двери в карьеру

Большая часть населения ежедневно сталкивается с сектором обслуживания и ожидает качественного сервиса. По словам партнера по персоналу Circle K Рийна Соостара, качество обслуживания напрямую зависит от мотивации сотрудников. Для компании ключевым фактором удержания лояльных сотрудников является учет особенностей каждого человека.

«При разработке наших рекрутинговых кампаний мы всегда исходим из принципа разнообразия, стараясь разрушить предубеждения, связанные с возрастом, полом или даже внешним видом наших сотрудников. Мы рады приветствовать всех, - объяснил Соостар. - Мы заметили, что благодаря такому подходу наши сотрудники воспринимают нас как стабильного работодателя, что привело к снижению текучести кадров на 9% за последние два года».

Один из распространенных мифов о сотрудниках клиентского сервиса - это то, что такая работа не требует особых навыков. Современная реальность совсем иная: сотрудник сервиса должен одновременно выполнять множество задач, таких как работа с кассовой системой, выслушивание пожеланий клиентов и решение проблем, сохраняя при этом спокойствие и профессионализм в сложных ситуациях.

Еще одно заблуждение заключается в том, что эта работа предназначена только для молодых людей. Соостар отметил, что, хотя половина сотрудников Circle K моложе 25 лет, другую половину составляют люди разных возрастных категорий, что делает команды на заправочных станциях более разнообразными, чем можно было бы ожидать.