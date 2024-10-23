Наверное, ни для кого не станет открытием, что в Эстонии водительские права можно получить в 16 лет. Официально они называются водительским удостоверением с ограниченным правом на управление. Все чаще от родителей можно услышать недовольство тем, что их детям, получившим заветную пластиковую карточку, приходится через какое-то время снова сдавать экзамен по вождению, чтобы получить, так сказать, настоящие водительские права. Разумеется, оплачивать это удовольствие приходится родителям.
«Уже не знают, как у народа деньги отобрать»: родитель возмущен системой получения водительских прав в Эстонии
Ситуации у всех бывают разные, поэтому в некоторых случаях люди видят в этом желание властей залезть в карман своих жителей, чтобы компенсировать свою финансовую неграмотность.
«Так случилось, что я попал в тяжелое ДТП, процесс лечения и восстановления может затянуться на годы. Поскольку голова у меня в порядке и руки целы, я продолжаю работать. Делать это удаленно нет возможности, поэтому мы какое-то время назад решили, что наш сын, которому сейчас уже чуть более 17 лет, пойдет получать водительские права, чтобы мог возить не только меня, но и маму с сестрой, - поделился своей историей Алексей из Маарду. - Перед тем как отправить сына в автошколу, мы изучили все нюансы, связанные с этими правами. Но буквально через полгода года нас ожидал неприятный сюрприз».